En una expresión laudable, una mayoría de diputados y diputadas, impidieron que se aprobara sin debate, aunque eufemísticamente se decía, en un solo debate, una Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. La trascendencia de esta decisión, más allá de que se evitó “la practica indebida de aprobar leyes en un solo debate” es que por primera vez este Congreso Nacional, ha desplegado balance de poderes. El balance de poderes consustancial a un Estado de derecho. Existe Estado de derecho con imperio de la ley, legalidad de la administración pública, división de poderes y derechos humanos. O todos o no hay estado de derecho. Y de todos estuvimos y estamos escasos. La pretendida Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad o para más precisión, la Ley Mel, por estar destinada a encumbrar a la posición de su omnipotente secretario ejecutivo al presidente Manuel Zelaya, de ser aprobada legalizaría una potencial tiranía. El que se intentara aprobar sin establecer requisitos indispensables para sus rectores, es de entrada defecto imposible de subsanar. Para los cargos de estos secretarios, debiera exigirse proceso similar al de la elección de la Corte Suprema de Justicia, no los de los aspirantes a magistrados, sino los exhaustivos a los integrantes de la Junta Nominadora. Los plenos poderes de que gozaría el secretario ejecutivo, en la práctica, pasarían a ser de derecho, los que ya son de hecho, ejercidos por el presidente Zelaya. Realidad dura y triste porque no es para eso que fue electa, como el bien lo recuerda “ la primera mujer presidenta de Honduras y la electa con la mayor votación que registra la historia”. No es para defenderlo, es para destacar: la valentía y lucidez de Renato Álvarez. Solo hace lo que se espera de él: ser voz de legitimas preocupaciones ciudadanas. En lo personal, el respeto y afecto de siempre nos concita el presidente Zelaya, pero no sus temerarias acciones políticas. Silencio ante la arbitrariedad, ni ante Mel ni ante nadie, ¡jamás!