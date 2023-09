Aún hay covid-19, ¿cómo te explico?

Hace tres semanas di positivo en el examen de coronavirus. “¿Te dio covid?”, preguntan algunos, sorprendidos, incrédulos, como si hablara de otro tiempo, de otro país. ¡Que lejos parece!, quieren hacer parecer los horrores que nos trajo la pandemia; los amigos y los conocidos que quedaron entre los más de 11 mil muertos en nuestro territorio.

Tendrían que decirlo los especialistas, pero los ciudadanos reflejan un estado de negación preocupante; van por la vida como si nada, como si no es con ellos, como si aceptar la implacable presencia del coronavirus nos devolverá a la insoportable mascarilla, al desquiciante confinamiento.

De hecho, a mí no me parecía, o no quería estar contagiado; una fiebre ligera, dolor de cabeza y la incomodidad corporal -sin problemas respiratorios, tos ni carraspera- semejaban los síntomas del maldito dengue que se ha recrudecido por estos días y que nos trituró hace algunos años.

Quizás en el fondo anidábamos la inclinación de que fuera dengue, preferimos el pinchazo en la vena para la analítica de sangre, que el traumático hisopado -del que ya llevamos como veinte-, pero este examen dio negativo, el malestar no era culpa del zancudo ese.

Vimos con aprensión que hace algunos meses se fueron cerrando por etapas los centros de triaje; allí donde se atendieron a miles de desconsolados pacientes y se salvaron cientos de vidas, se desmontaba. El cierre dejaba sensaciones encontradas entre señales del fin de la enfermedad y la de quedar desprotegidos, por si acaso.

A finales de julio las autoridades de Salud nos advirtieron de un aumento súbito de casos; si en junio era de 3.7%, al siguiente mes llegaba al 12.4% de contagios, y aunque la mayoría de pacientes resiste sin mayores complicaciones, varios pasaron por la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). ¿Pero quién quiere oír hablar de esto?

Desde luego que las vacunas nos salvan y nos envalentonan frente al virus, aunque como nos han explicado durante estos tres años, el riesgo se agiganta en personas con obesidad, diabetes, hipertensión, complicaciones respiratorias o inmunodepresión, y por ley de vida, los de mayor edad.

Como todavía nos asfixia subir gradas y nos fatiga el menor esfuerzo -signos habituales luego del coronavirus-, nos impresiona ver multitudes confiadas en cines, estadios, conciertos y marchas; está bien que la gente vaya sin mascarilla, pero que no desestime los estornudos y la tos de los demás... ¡Las cruces!

Y aunque desoigan los llamados, la OMS nos avisa que como el virus no se cansa de mutar, otras dos variantes -llamadas pirola y eris- buscan gente distraída para alojarse y hacer estragos; todavía valen las medidas de bioseguridad que todo mundo conoce de memoria.

Una persona querida me contó escandalizada que alguien preguntó por mí, y al relatarle mi cuadro clínico preguntó confundido, “¿todavía existe la covid”? Sí, hay coronavirus, aquí y ahora.