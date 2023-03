En este gobierno no hay tontos. Quien diga lo contrario se equivoca. Pueden haber unos que menosprecien el estudio y el trabajo estructurado orientado a alcanzar metas de superación personal y colectiva. U otros o los mismos, quienes entienden la cosa pública como un botín que amerita el saqueo o como algo divertidos llaman la “recuperación” sea al Estado o al empresario. Y sin distinguir si se trata de los buenos ciudadanos que crean trabajo y pagan impuestos o de los un tanto afines a aquellos. Hay funcionarios preparados con funciones asignadas para lo que no lo están y otros, por pura casualidad, en el cargo cuya competencia corresponde pero sin la posibilidad de desarrollar su iniciativa y hacerle bien a nuestro país. La potencial eficiencia es neutralizada porque en el estilo de liderazgo caótico que hoy dirige la nación, unos se disparan y se retractan y otros se mantienen maniatados, contribuyendo con su acción u omisión a elevar el nivel de angustia de la población.

No es asunto de ideología, es asunto de desorden, uno muy grande y de la agudización de disfunciones democráticas como el nepotismo entre otros. Todo lo anterior es explicable: hay un sometimiento no a la ley, como añoramos, sino a un caudillismo patético. Muy dañino, especialmente para los excluidos, los más pobres, a los que instrumentalizan para satisfacer su voracidad de riquezas. Es como en su primer gobierno: solo asunto de corrupción. Aun con ingenuos funcionarios decentes. Solo aquí se creía que un árbol de jocotes podía dar naranjas. Se entiende. Lo que no hay forma de entender es que un funcionario con sólida formación, capacitado para resolver problemas de manera lógica, un matemático, por el contrario, se empeñe en crearlos. O sea que no es espontáneo. Que sus desafueros podrían responder a la planificación estratégica que le fue encomendada. Es imposible que ignore principios básicos de economía accesibles a neófitos en el tema. ¿Qué pretenden? ¿Asustarnos? Lo están logrando.