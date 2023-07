Asustados. Así parecen los contertulios en cada peña espontanea o prevista, sea en aquellas para la mandada evasión o en las de trabajo, en las que se formulan conjeturas sin mayor objetivo que hacer catarsis y matar el tiempo.

Matar el tiempo, como si no se tratara de un crimen, como todos, tendría que disuadirse. Y entonces vislumbran un futuro sombrío, el construido por otros, en pocos tiempos y sin ningún compás.

Un supuesto porvenir lúgubre, para ellos más aletargado, en el que esos aprovechan el estado botín que cuestionaban a otros y ahora disfrutan obsesivos, cegados por oropeles que no les corresponden, ni a ellos ni a nadie a quien el pueblo les haya confiado la conducción de la nación.

Sin conciencia de lo que es ser servidores públicos, imponen, abusan, disipados, no trabajan y cuando lo hacen la negligencia se manda. Exponer sin ambages el nepotismo y justificarse patéticamente es lo usual. No hay lugar a la vergüenza y como antes, igual, aprovechar al máximo la oportunidad, que para mañana es tarde.

Así no se hace Patria. Pero asustan a muchos. Y no es a la familia gobernante la referencia, es a los que crearon tantas expectativas, los que solo eran diletancia y requiebres y están resultando un fiasco. En los dos poderes del estado que usufructúan sin escrúpulos.

No, no es para eso que recibieron un mandato. Son honrados, pero dilapidan los recursos a su resguardo, sin ambages. ¿Y la USA? El presidente Zelaya, de un solo, hace el viraje a una izquierda que no es la idealista ni la verdadera socialista, ni la de equidad, no por convicción, sino por conveniencia.

¿No podría la USA comportarse correctamente, sino ya por convicción, también por conveniencia? Los ayes, ya se escuchan. De los asustados. A sortearse. Con la posibilidad que les da el ordenar la casa el que paguen los ecónomos, solo es de que exijan legalidad, dejar la obsecuencia con el caos y exigir rendición de cuentas de sus dineros. Y en todo. Sencillo. Y dejarán de estarlo, los asustados