La escritora nicaragüense Vidaluz Meneses, yendo de mesa a mesa durante una cena para escritores en la Managua de 2012, preguntada por qué el gobierno sandinista no reprimió en su década de 1980 a los opositores civiles, que titulaban genéricamente Contras (exguerrilleros más sus cómplices militares y empresariales), y cuando imaginamos que aprovecharía para soltar un discurso militante, “Vida Luj” dijo sólo: “Es que así es el proceso... El sandinismo fue en su momento (hoy no, agrego) un discurso social pero el bloque de oposición no era de reaccionarios políticos sino de reaccionarios económicos, que protegían lo que habían robado”. Sabia lección, aprender a distinguir entre los que hacen patria y quienes juegan la patria a los dados.

Cada vez que se da una acción contestataria los entrenados cuadros del statu quo -un sistema permanentemente extractor- producen reacción, usualmente grosera. A fin de contener y detener que ocurran cambios recurren a las trilladas estratagemas de la desinformación y la difamación, como aconteció en días previos a la caída de Árbenz en Guatemala (1954, una operación propagandística bautizada PBFortune por la CIA) y de Salvador Allende, ideada por Henry Kissinger en 1972 (situación históricamente probada).

El objetivo de ambas (igual que en África de Lumumba y luego Asia): evitar que los gobiernos progresistas perjudicaran a sus empresas de monopolio extractor, ya fuera de banano en este istmo, oro, plata, diamantes, petróleo, coltán o uranio en otros hemisferios, empleando para eso intensos rumores verbales y escritos, desinformación y alienados medios de expresión. Sucedió en el gobierno federal morazánico. Dado que la Católica era la mayor iglesia casateniente y terrateniente de Centroamérica, dueña de miles de activos urbanos y rurales, lo que le otorgaba fuerte poder de decisión política, al grado de impedir que se emitiera ninguna ley modernizante ajena a los preceptos de la Biblia, al resistir el sumo prócer que le doblaran el brazo la iglesia se le lanzó feroz e históricamente descomedida. Que liberal (para ellos insulto), ateo (nunca lo fue), masón (tampoco), fiebre (por revolucionario), francoide antiespañol (por seguir principios libertarios del iluminismo) hasta conseguir destruirle.

Es lo que procura la conserva ahora mismo, día a día. Mentir, inventar, difamar clamando lo que no reclamaron a la dictadura y exagerando el impacto de las medidas económicas y sociales ahora adoptadas y que, a vistas de sano observador, son equilibradas y justas, de llana ética social humanista, con justicia democrática y hasta hoy más bien cercanas a la social democracia que a algún socialismo, el cual operaría drástico.

Ah, pero hay que aullar y lagrimar para que el sistema de explotación siga unitario, rentable y unánime. Ven peligro y asumen que los tontos de la periferia, nosotros, no debemos enterarnos sino ser agentes del esparcido rumor: que por qué no remedia lo ocurrido en diez años, por qué ataca tanto a los corruptos nacionalistas... Toda transformación genera oposiciones, es natural, pero se supone que estas procuran revelar la verdad, no ocultar la mentira y el delito, como acá. Aunque tampoco suframos, así es el proceso.