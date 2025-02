1

Esta es una de premisas fundamentales de cualquier corredor que aspira a realizar carreras de fondo con buen ritmo, se les enseña que, para poder ir lejos y rápido, deben aprender a andar lento para dominar una técnica que les permita ir cómodos, controlar su respiración, a fin de llegar a su meta a un ritmo constante y permanente. Sé que suena sencillo, pero no lo es, se requiere bastante voluntad y disciplina para ello, hoy por hoy, podemos admirar muchos ultra maratonistas por las enormes distancias que recorren, sin embargo, detrás de ello hay mucha dedicación y entreno. Lo mismo sucede con el desarrollo de una nación, si queremos alcanzar el progreso y el desarrollo, primero debemos solventar los problemas básicos que tenemos, no podemos estar hablando de trenes balas cuando la infraestructura hospitalaria a nivel nacional se encuentra en una situación lamentable, no podemos hablar de continuismo de un proyecto político cuando más de la mitad de la población vive en pobreza extrema, no podemos hablar de atraer inversión extranjera cuando la nación es dominada por el crimen organizado. Si queremos desarrollar Honduras, primero debemos resolver los problemas básicos.

En Honduras llevamos años atascados en temas políticos, la crispación partidaria e ideológica no ha traído avances sustanciales al pueblo hondureño, en ese sentido, haciendo la analogía de correr con el desarrollo, Honduras ni siquiera ha comenzado a gatear, estamos en el debate de saber en qué lugar conviene correr, con qué tenis, qué alimentación tomar; algunos políticos con propuestas como si Honduras fuese un atleta de alto rendimiento y otros que ni siquiera tienen propuestas, solo creen que Honduras puede volar, sin necesidad de hacer todo el proceso que requiere una persona para convertirse en un deportista. Por eso es importante tener una planificación. En el mundo del atletismo, se elabora un plan conforme a las condiciones del atleta, se analiza su frecuencia cardiaca media, su ritmo por kilómetro, la distancia más larga que ha corrido, cuantos días puede correr a la semana y, lo más importante, cual es la distancia que el atleta piensa alcanzar. Lo mismo aplica para nuestros políticos, esperamos planes de gobierno, a nivel municipal, departamental y nacional con una radiografía integral del territorio que desean desarrollar y de qué forma piensan implementar este plan. Lo más importante de este tema, es que no nos detengamos, que avancemos, los avances pueden ser lentos, pero es mejor avanzar que estar estancado o ir hacia atrás.