Antidemocracia: elecciones manipuladas

Una de forma de ganar cualquier competencia es evitar enfrentar a enemigos con fuerza superior o peligrosos, porque resulta más sencillo doblegar al débil que tumbar a alguien con fuerza, ingenio y capacidad. Lo malo es que este principio se está convirtiendo en una práctica recurrente en algunos países que buscan mantener fachada democrática bajo puño autoritario.

La democracia no se limita a celebrar elecciones cada cuatro, cinco o seis años. Se trata de un sistema político en el que priman las libertades y, como dijo allá por el año 1863 Abraham Lincoln, se tenga un gobierno que sea “... del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Lo que hemos visto recientemente, primero en Nicaragua, luego en Guatemala y está ocurriendo ahora mismo en Venezuela, es una descarada eliminación de candidatos opositores que puedan representar un peligro, con el fin de allanar el camino y que el resultado de las urnas sea el que los manipuladores de la democracia pretenden.

No se trata de una estrategia nueva, pero con el mayor de los descaros la practicó el presidente nicaragüense Daniel Ortega, quien en 2021 llevó a cabo una eficiente “limpia” de candidatos opositores, cuando desató una implacable persecución judicial contra ellos y los llevó a la cárcel bajo acusaciones infundadas e inverosímiles.

Claro, en noviembre de ese año el dictador ganó unas elecciones tremendamente manipuladas, sin oposición. A pesar de las protestas de nicaragüenses y a nivel internacional, Ortega se mantiene en el poder, bajo una seudodemocracia, en donde lo que menos se respetan son las libertades. No hay libertad política, tampoco de prensa ni de religión. Es un gobierno “... de Ortega, por Ortega y para Ortega”.

Luego vino el caso de Guatemala. En este país no hay dictadura de una persona, pero si la hay de un sistema corrupto que controla todos los poderes del Estado y ha creado un marco de impunidad abrumador. En enero arrancó el proceso electoral que, como no había sucedido en 37 años desde el retorno de la democracia (1986), fue manipulado y también se eliminó a algunos candidatos opositores.

No fueron a parar a la cárcel, pero tres aspirantes que representaban peligro para los candidatos afines al oficialismo tuvieron prohibición para participar. Se impidió su participación. Así de sencillo, sin argumentos de fondo.

Cabe mencionar que el oficialismo en Guatemala se vio sorprendido por un candidato que no aparecía en las encuestas, pero representa el antisistema, Bernardo Arévalo –socialdemócrata–, logró colarse en el balotaje y el 20 de agosto estará compitiendo por la presidencia de la República.

Ahora vemos que Nicolás Maduro empieza a hacer lo mismo de cara a las elecciones que deben celebrarse en Venezuela el 2024. Resulta que María Corina Machado, quien se perfila como la favorita dentro de los opositores, ha sido inhabilitada para poder participar, aún antes de que su nombre se someta a las primarias del grupo que pretende poner fin al chavismo y su dictadura.

Los matices difieren, pero el fondo es el mismo. No quieren piedras en el camino, no tienen la solvencia moral para enfrentar a rivales importantes en las urnas, porque saben que el resultado puede ser una catastrófica derrota electoral. Eso, por supuesto, significaría un cambio y no quieren correr riesgos.

En las dictaduras absolutas –Nicaragua y Venezuela– los golpes son devastadores. En los regímenes autoritarios –Guatemala– los efectos son menos contundentes, pero igualmente peligrosos para la democracia.

Hay otro factor que vuelve a ser evidente en situaciones como las descritas. Para poder golpear a la oposición de manera tan burda como la eliminación de candidaturas o persecución de los opositores, deben quitar del camino a la prensa independiente, para poder manipular los argumentos que esgrimen para “justificar” sus acciones.

Las “recetas” para manipular elecciones están a la vista y son evidentes. Ojalá que esta especie de “pandemia” no se expanda por todo el continente, porque entonces veremos que continúa el deterioro de la democracia.