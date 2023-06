Anexión de Centroamérica a México (II)

Para integrar la delegación diputadil ístmica a la Asamblea Constituyente mexicana, fueron electos por Honduras, José del Valle, Francisco Antonio Márquez, José Santiago Milla. El primero partió vía terrestre hacia la capital imperial, acompañado por esclavos que cargaban sus pertenencias.

A medida avanzaba, escribía observaciones relativas a altitud, plantas, descripciones de los pueblos a los que llegaba en ese largo viaje, revelando así su interés por lo social y lo natural. Tal diario, facilitado por sus descendientes al historiador Louis Bumgartner, autor de su biografía. Lamentablemente, apenas incluye su llegada al pueblo indígena de Mixco, cercano a la ciudad de Guatemala. ¿Qué sucedió con el texto completo? Ya integrado al Congreso, Valle aportó sus vastos conocimientos jurídicos y políticos en la redacción de la Carta Magna.

Al respecto Jorge Mario García Laguardia escribió: “Resaltó como celoso adalid de los derechos de su patria... su elocuencia... dejaba muy a la zaga a todos sus colegas”. (José Cecilio del Valle, p. 46). Injustamente acusado de sedición, fue removido de su cargo y confinado a un convento, aprovechando el enclaustramiento para leer libros poseídos por la biblioteca conventual.

Tras el fallecimiento del primer canciller imperial, el eclesiástico José Manuel de Herrera, Iturbide ordenó su liberación, nombrándolo para ocupar tan elevado cargo. Debió centrar su atención en estos temas prioritarios: reconocimiento de la independencia mexicana por parte de las principales potencias; obtención de su ayuda económica, debido al crítico estado en que se encontraba el Tesoro Público (“José Manuel de Herrera” por Bertha González Cosio, en Patricia Galeano, ed. Cancilleres de México, p. 24).

Tras el derrocamiento de Iturbide por su propio ejército, Valle retornó al Congreso mexicano, defendiendo el derecho de su patria a recuperar su independencia, en exposición pronunciada en la capital imperial el 12 de abril de 1823, del cual reproduzco algunos conceptos:

“La unión de Guatemala con México es nula porque lo es todo aquello que no se pronuncia por la única autoridad que puede pronunciarlo: es nula porque no hubo el grado necesario de libertad... México no tiene derecho para violentar la voluntad de Guatemala, reduciéndola a provincia suya... Guatemala, independiente de México, creará el gobierno que convenga más a sus intereses... mientras exista en Guatemala una sola bayoneta de México, podría decirse que no es libre el acto en que se pronuncie su unión”.

De acuerdo con el historiador Julio César Pinto Soria, “La caída de Iturbide facilitó tanto en México como en Centroamérica la toma del poder por el elemento liberal republicano... el fracaso del Imperio dejó a la oligarquía centroamericana aislada y desprestigiada ante el resto de la población y momentáneamente incapaz de poder influir en los asuntos públicos del Istmo” (Centroamérica, de la Colonia al Estado Nacional, p. 54). El viaje a México fue el único en que Valle pudo salir de los confines ístmicos. Su anhelado deseo de trasladarse a Europa nunca lo pudo concretar. Inició entonces el retorno a la ciudad que desde niño lo acogió a él y a sus padres: Guatemala.