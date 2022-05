Amor a una ciudad peculiar

La chica se acercó a sus amigas luciendo una camiseta blanca con un mensaje en inglés que resultaba incomprensible, aun cuando todas entendían el idioma. Visiblemente halagada por el interés que suscitó entre sus camaradas adolescentes, la chica repitió en voz alta y con orgullo el lema impreso en su prenda: “I love Toncontín”.

El corazoncito rojo no dejaba duda de que la joven declaraba en su ropa la preferencia de sus sentimientos hacia algo; no quedaba claro, eso sí, a qué o quién. Era de esperar que una de sus contertulias le preguntara por el significado de ese raro vocablo, nunca antes leído, mucho menos escuchado. “¿Qué es Ton-con-tin?”, indagó la más curiosa. “Toncontín es el aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras. Y es uno de los más peligrosos del mundo”, le aclaró la joven a todas. Minutos después, les mostró videos de internet donde presentaba pruebas, con lo que su camiseta dejaba de ser objeto de interrogantes para convertirse en la envidia de todas por su unicidad y rareza.

Esta historia ocurrió hace más de una década y esas camisetas estuvieron de moda cuando se cerró intempestivamente el aeródromo en 2009. Era una forma de protestar y mostrar orgullo por la histórica pista de aterrizaje, esa de cualidades extremas, que nos hacía dejar marcas de uñas en los brazos de los asientos y rezar diez novenas antes del aterrizaje. Aunque deseábamos un aeropuerto digno de comparación con los de nuestros vecinos, nos las “arreglábamos” para “enorgullecernos” de la pista de los abuelos, aunque ese motivo fuera la extravagancia de su peligrosidad.

Si lo pensamos bien, sin embargo, ese raro amor por Toncontín no es difícil de explicar: ¿acaso no ha llevado usted a un turista o visitante a experimentar la aceleración gravitacional que solo puede ofrecer la Cuesta Lempira, en la zona de La Leona, u otras pendientes del barrio Buenos Aires? Quizás tengamos algo de sadomasoquistas.

Para muestra: los típicos antojitos de la capital. Me encanta la cara que ponen los turistas que nos visitan cuando les ofrezco ir a comer “pastelitos de perro”. A pesar de la explicación obligada que conlleva la invitación (“tranquilo, están rellenos de carne vacuna y papa”), la suspicacia es tal que más de uno prefiere arriesgarse con la yuca con chicharrón, a pesar de que el consumo de esta última podría ser más riesgoso. ¿Y qué decir de los “sanguches de basura”? No es la primera vez que le he espantado el apetito a un comensal con la sola mención de este platillo, a pesar de su sabor exquisito que invita a comerlo de nuevo.

Tegucigalpa es entrañable. Una dirección del centro de la ciudad todavía se explica con referencias a tiendas y lugares inexistentes desde hace décadas; ¿y qué decir de sus edificios, con misterios por descubrir? (por ejemplo, el Palacio de Comunicaciones Eléctricas, al que le falta 1/3 de fachada y de construcción, ¿no se había fijado?) y otros, abandonados o en uso, repletos de historias fascinantes. Tegucigalpa es peculiar. El amor es ciego, pero el amor por Tegus no.