Alcoholismo y fiestas navideñas

La situación es grave, según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud (0MS), anualmente mueren más de tres millones de personas a consecuencia del consumo nocivo del alcohol, lo que representa una de cada veinte muertes. Más de las tres cuartas partes de esas muertes corresponden a hombres. En general, según el organismo mundial de la salud, el consumo nocivo del alcohol causa más del 5% de muertes.

De todas las muertes atribuibles al alcohol, el 28% se debieron a lesiones, como las causadas por accidentes de tránsito, autolesiones y violencia interpersonal; el 21% a trastornos digestivos, el 19% a enfermedades cardiovasculares y el resto a enfermedades infecciosas, cánceres, trastornos mentales y otras afecciones.

Se estima, según la OMS, que hay 2,300 millones de bebedores en el mundo. Más de una cuarta parte (27%) de jóvenes entre 15 y 19 años son bebedores y la mayoría corresponden a Europa (44%) y América (38%). Los estudios demuestran que el consumo de alcohol en muchos países empieza antes de los 15 años.

En Honduras, no se cuenta con información actualizada y confiable sobre el problema del alcoholismo, a pesar de que existe una institución responsable de dirigir la política del Estado para la prevención del alcoholismo y la drogadicción. En todo caso, por la experiencia de otros países y lo que se observa en la sociedad hondureña, se puede deducir que hay una tendencia elevada al consumo de bebidas embriagantes, especialmente entre jóvenes y, en los últimos años, en mujeres.

El consumo de alcohol aumenta en ciertas temporadas del año. Con las festividades de Semana Santa y las fiestas de Navidad y Año Nuevo aumentan las ventas de cervezas, ron, whisky y otras bebidas. En Navidad como que se abre un permiso colectivo para que todos los miembros de la familia consuman algún tipo de bebida estimulante. Para muchos, la Navidad se convierte en la fecha de iniciación de lo que posteriormente será un alcoholismo desenfrenado del cual no podrán salir; convirtiéndose en víctimas de una enfermedad que los conducirá a la muerte, manicomio o cárcel.

Gran parte de la propaganda comercial en supermercados y tiendas que anuncian sus productos están orientados a la promoción de la venta de alcohol en sus diferentes formas. Hay un ambiente saturado que predispone a la población a acompañar las reuniones sociales con alcohol y no sería malo si eso se mantuviera en un nivel de consumo social, el problema es cuando por ese factor que hasta ahora la ciencia no ha podido descubrir se convierte en una enfermedad para la cual, según la ciencia médica, no hay cura.

Uno de los problemas de las últimas décadas es que el consumo de alcohol, en muchos casos, está acompañado con el consumo de otras sustancias con igual o superior nivel de adicción, que unidas en el cuerpo humano hacen una combinación letal para el que la consume y para la sociedad en general. La sociedad no tiene ni la voluntad ni la fortaleza para enfrentar el alcoholismo y otras sustancias psicoactivas. Este es un problema que avanza en la medida en que otros factores de la sociedad moderna aguijonean la estabilidad social.