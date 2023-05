Ahondando sobre la importancia de las remesas

En un artículo anterior, expusimos algunos datos impresionantes sobre las remesas familiares que están jugando un rol fundamental en la economía mundial y en diversidad de países como Honduras. Varios de mis discentes, familiares y amigos me sugirieron ahondar algo más sobre el tema. Los envíos mundiales de remesas ya están cerca de alcanzar su primer billón de dólares (un millón de millones); actualmente se estiman en US$650 mil millones anuales (650 millardos), le restan unos (US$350 millardos para llegar al billón, seguramente antes de 2027.

Honduras está recibiendo un millón de dólares estadounidenses cada hora por concepto de remesas, como contraparte, se estima que en ese mismo lapso emigran un aproximado de entre 10 y 11 personas, de los cuales la mayor parte serán retornados (deportados) hacia suelo hondureño ya sea desde territorio estadounidense y más recientemente, en mayor cantidad desde México, como parte también de los mecanismos antimigrantes negociados con el gobierno de los EE UU.

De mantenerse la tendencia de los últimos años, las remesas recibidas por Honduras en este año 2023 se aproximarán, y eventualmente, serán mayores a 10 millardos de dólares. Esa cifra equivale a un poco más del saldo total de la deuda pública externa (pensando en que no siga aumentando el endeudamiento actual). En tal sentido, sería totalmente verídica la siguiente afirmación: Las remesas familiares de un año alcanzarían para pagar de una vez todo el saldo de la deuda externa del gobierno.

Las remesas no forman parte del cálculo del Producto Interno Bruto (PIB). No obstante, en países como Honduras, las remesas sustentan el consumo de al menos un 30-35% de todas las familias; posibilitando comprar los bienes básicos para la sobrevivencia e incluso otros de diverso tipo que influyen en el cálculo del PIB. Asimismo, los flujos por remesas se destacan dentro del otro ámbito macroeconómico crucial, como lo es la Balanza de Pagos.

En el caso específico de Honduras, ayudan a llenar el gigantesco “hueco” que nos deja el déficit en la balanza de bienes, servicios y rentas; no logra cubrirlo totalmente, pero lo apuntala entre un 70 a 80% (si no tuviéramos las remesas, sería un verdadero desastre para la economía). En línea con el ámbito de las relaciones internacionales, una parte importante de las remesas que ingresan al país desafortunadamente vuelven a salir por la vía de la compra de bienes importados.

Por eso, se requiere generar estrategias y proyectos que induzcan a emplear el dinero de las remesas estimulando la compra de bienes producidos internamente, para aumentar y consolidar los beneficios económicos.

Refiriéndose a regiones continentales, la zona de mayor recepción de remesas sin duda es Asia en su conjunto con una cifra redondeada de un poco más de US$ 300 millardos. Le sigue, todavía de lejos, América Latina y el Caribe con unos US$ 150 millardos; Los países africanos siguen creciendo en su participación pero aún no rebasan los US$100 millardos.

Aun con todo lo dicho, el tema de las remesas familiares no se agota. Cada cierto tiempo, nos dan alguna “sorpresa” generalmente positiva que nos obliga a ampliar el panorama y ajustar el “radar” cognitivo para entender un poco más la dinámica del mundo económico realista. De telón de fondo, se fortalece la idea de que la mundialización real implica la movilidad de los factores productivos, especialmente la fuerza de trabajo. La migración no se detiene.