Como herramienta de planeación, un presupuesto debe ser lo más fiel en lo posible a la realidad en que se pretende aplicar, a las capacidades y a las competencias con que se cuenta para implementarlo y, por supuesto, a las metas que se busca alcanzar. Todo, es de entender, acorde a la ideología y al estilo propios de las actuales autoridades responsables de ejecutarlo. La reformulación del presupuesto debía hacerse. Es más, la aprobación de que fue objeto por el gobierno saliente, ni tuvo que concebirse y a este tiempo, ya era impostergable su revisión y ajuste.

Las suspicacias que genera por su incremento, cuando era que estábamos quebrados y ahora hay para todos los gustos, el que habían prometido no se daría, o la profusión de creación y eliminación de entes estatales, aún no ha habido tiempo para valorar, y es de esperar, no, es de exigir, que respondan a la necesidad de optimización del gasto y buena gerencia de la cosa pública. Transparencia y eficiencia no son negociables, es lo que nos deben.

Otras suspicacias surgen por el aumento desproporcionado a los dineros a disposición del Consejo Nacional Electoral (CNE), pero son casi lógicas, era de esperarse: para hacer consultas. Unos quieren consultar, otros queremos se nos consulte y hacer otras consultas. Y también ese aumento puede ser para atender la demanda clientelar. Aunque se entienda, es inaceptable.

Pero de lo visto al vuelo, son reales aciertos en el presupuesto recién aprobado, la creación de una secretaria de Planificación. ¿Como pudo eliminarse? Es una de las causas de nuestros infortunios como nación, e igual celebramos la inclusión de los grandes temas, Cultura y Mujer, como secretarias de Estado, tal lo que ameritan. Solo es de esperar que sus titulares, de reconocida competencia para sus cargos, superen su auto asumida condición de activistas partidistas para servir sin sectarismos a la potenciación de la cultura nacional y al empoderamiento de la mujer.