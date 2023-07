“A lo Bukele”

La intervención de los centros penales por parte de las autoridades encargadas de la seguridad carcelaria en Honduras ha generado titulares y comentarios en medios de comunicación, población en general y hasta de involucrados, que refieren una relación con lo hecho por Bukele en El Salvador. A mi juicio, esos titulares y comentarios no tienen mayor fundamento y están ciertamente alejados de la realidad.

Por supuesto que es atractivo compararnos con un país que pasó de una tasa de homicidios de 35.8 por cada 100,000 habitantes en 2019 a 7.8 cada 100,000 habitantes en 2022. Pero lo único en lo que se podría parecer a lo sucedido en el país vecino son las imágenes de los privados de libertad sometidos y organizados de una manera específica por las fuerzas de seguridad. Hasta cierto punto se podría decir que lo parecido es el espectáculo vendido por la prensa.

El plan ejecutado por las fuerzas de seguridad salvadoreñas es mucho más complejo, consta de varios pasos, es tan particular que ha sido conocido más que todo por los cuestionamientos que hacen las organizaciones defensoras de los derechos humanos a los procedimientos aplicados a los detenidos y posteriormente juzgados. No cabe duda de que además de polémica -hasta el momento- ha sido efectiva, porque honestamente la sostenibilidad en el tiempo es bastante discutible, sobre todo cuando llegue el momento en el que Bukele termine su gobierno; unas medidas tan radicales no pueden ser sostenidas por cualquier líder.

Creo que usar lo hecho por Bukele como referencia de lo que está pasando en este momento en Honduras es cuando menos una falta de responsabilidad, porque, por una parte, siembra la polémica entre los que están en desacuerdo con esos métodos y, por otra parte, siembra expectativas entre aquellos que tienen esperanza de que esto nos ayude a vivir en paz.

No cabe duda de que con una sola imagen se puede contar una historia que no es cierta, sobre todo cuando la población es incauta, desinformada y se deja llevar más por las emociones que por el sentido crítico.

Aparte, me pregunto yo, ¿cuál es la necesidad de hacer esas comparaciones? Quizás en este mundo moderno en el cual la existencia de un medio de comunicación depende de los clics sea necesario sembrar tal despropósito comunicativo. Cosas de los modelos de negocio modernos.

No necesitamos ni a los medios ni a la población haciendo comparaciones que no son pertinentes, los necesitamos haciendo análisis profundos y señalando lo que está fuera de lugar en estos momentos. Por ejemplo, a mí las respuestas demasiado prontas como un toque de queda inmediato, sustituciones abruptas o mandatos repentinos no me dejan buena sensación, porque usualmente los planes que funcionan se construyen paso a paso y con la debida paciencia, como dice el refrán: “Roma no se hizo en un día”.

Ahora bien, los desastres sí se dan en plazos muy breves, pero son análisis que apenas se han asomado por algunos valientes que se atreven a hacerlos.Estimado lector, lo invito a que no se deje llevar por el juego mediático y de emociones que se despliega por los medios de comunicación masiva. Estoy casi seguro de que compartiremos la idea de que en todo caso los problemas estructurales de un país no se resuelven así: ni a la salvadoreña ni a la hondureña.