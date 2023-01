2022: recuento de las derrotas

El año que ya se fue deja rastros y rostros subyugados por la impunidad y las culpas en un resumen de lo que fue ese 2022. Un año de enormes dificultades económicas y geopolíticas en el mundo.

La guerra entre Rusia y Ucrania desató una crisis energética e inflacionaria que encadenó directamente con la de suministros del petróleo, creando un descalabro sobre la economía global.

En el patio local, el año inició con el pie izquierdo al tener dos juntas directivas del Congreso Nacional, desembocando en una crisis dentro del Poder Legislativo que se ha agravado con el paso y las decisiones de una junta directiva que no existe en los estamentos del orden y la legalidad.

Luego, el 27 de enero que en Honduras tomaba posesión la primera mujer presidenta constitucional de la República, un hecho que marcó la historia de este país, y más aún cuando la juramentó una jueza, en una ceremonia que tuvo la presencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

Días después, en la fecha del amor (14 de febrero), fue capturado y encadenado por la Policía Nacional el expresidente Juan Orlando Hernández por los cargos de conspiración por importar cocaína, posesión de metralletas y dispositivos destructivos.

Su deportación fue el 21 de abril en una firma de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sellando el destino de Hernández en los tribunales federales de Estados Unidos. Después de esos espectáculos, Honduras se sumió en un discurso vacío, arrugado de excusas para combatir la pobreza, abriendo las heridas del golpe de 2009, culpando a los 12 años de dictadura pasada para enfrentar la corrupción y asumir la fuerza y el poder que les otorgó el pueblo luego de unos históricos comicios, donde se consiguió la mayor cantidad de votos en una elección de este país, agobiado por los grandes desafíos que le esperan, como los vestigios de una salud colapsada tras la pandemia del covid-19 y una economía devastada por el huracán “Azul” y las tormentas Eta y Iota, que aún no recupera la actividad productiva tras esos desastres naturales y políticos.

Ya no habrá que perder el tiempo en romantizar el almanaque del pasado. Para este 2023, las esperanzas se renuevan en torno a una recuperación más fuerte de la economía que genere bienestar en la población, pero primero se deben enfrentar los grandes retos que impactan en el desarrollo socioeconómico, como la generación de empleo, la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el alto endeudamiento, la migración, la inseguridad jurídica para atraer inversiones, la corrupción y la recuperación de rubros deprimidos como el agro.

Establecer la legalidad en las instituciones y moralizar la nueva CSJ y el Ministerio Público es la gran tarea fundamental para que haya seguridad jurídica y ciudadana a fin de generar confianza en el Estado de derecho del país.

Es necesario enfrentar con hechos y no con palabrería de ofertas a la corrupción, no descalificando a las instituciones de la sociedad civil que sí dan la cara ante este crimen de saqueos públicos. El Gobierno aún tiene tiempo para que en este 2023 logre atraer inversiones y cooperación que ayude a reducir la corrupción, lo que solo se hará con voluntad política que permita eliminar la impunidad y castigar a los responsables, no empleando a grandes señores de la mafia.

Finalmente se fue el año, y Honduras cerró el 2022 con un 37% en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, con un promedio de 10 homicidios diarios y 284 femicidios, es decir, una mujer es asesinada cada 28 horas.

Ante este oscuro recuento de daños del 2022, solo queda ser firmes y directos para levantar el país. Eso de que “estamos desmontando la dictadura” es solo una excusa que nos escupe el espejo de la derrota.