La democracia no es una payasada; no es para reírse, mofarse, jugar con ella, es la voluntad del soberano expresada en los comicios para que las personas designadas a cargos populares den lo mejor para el bien de la colectividad hondureña. Estamos en un Estado de Derecho donde los poderes son independientes, complementarios, ninguno sobre el otro y cada uno tienen sus rectores para la gobernanza de la nación.



Como ciudadano que me identificado con el Partido Liberal decidí dar mi voto a la Alianza entre Libre y El Partido Salvador de Honduras, las elecciones no fueron ganadas porque Libre tuviese la mayoría de los electores, es porque como ciudadanos deseábamos una cambio profundo porque el cinismo cachureco nos pisotea la dignidad y estamos hartos de narcoactividad fraguada desde la cúpula ejecutiva, empresarial, militar, empresarial y religiosa, hartos de que nos roben con el descaro de delincuentes con antifaz y cuello blanco, hartos de que nuestros hermanos saliesen en caravanas dejando el reguero de huesos a través del camino de la muerte, donde la “bestia” clama sacrificios humanos para trasladar a los que van en su latas rodantes llevarlos a su destino, hartos de que los hipócritas evangelistas orasen con individuos señalados por su inmundicia y los bendijese alabando sus proezas, hartos que la inseguridad del país no nos lleve a estadios de seguridad a pesar de haber donado miles de millones de lempiras que se reparten y van a dar a bolsillos izquierdos porque nadie rinde cuentas.



Hartos que hasta el último día sigan saqueando el erario del Estado publicando leyes lesivas a las finanzas, dejando a miles de trabajadores sin haberle cumplido las promesas escritas con lápiz y en papel donde se otorgaría plazas por acuerdo, dejando un estado financiero esquilmado porque se robaron el billetes de los hospitales y centros de salud, se robaron la carretera a Lepaterique, se robaron los dineros para el control de la pandemia, se robaron el dinero de las casas tipo contenedor, se robaron la empresa de energía y de comunicaciones, se robaron las carreteras, inflaron el aeropuerto Palmerola, nos robaron hasta la esperanza, hoy salen como mansas palomas y ovejas inofensivas diciendo que en el nuevo ciclo legislativo pelearán por los derechos de los hondureños, el circo comenzó su función.



Hoy los payasos del circo empezaron hacer muecas y chistes de mal gusto, han puesto el hemiciclo como carpa de circo ¿de dónde obtuvo los 84 diputados el señor Cálix? Fue haciendo alianzas con los corruptos cachurecos que no desean que los extraditen, no desean que regrese la CICIH, no desean que deroguen el Código de la Impunidad, no desean que los investiguen, mejor ponemos a Cálix porque él si nos apoyará y nosotros los apoyaremos, se comenta entre bastidores.



Las normas parlamentarias fueron dejadas de lado, ya estaba lista la cena, ¿por qué el señor Leonel Ayala corrió a juramentar la dichosa junta directiva que ya llevaba la moción en el bolsillo y que no fue secundada y no se le dio la palabra a otros diputados para proponer otras candidaturas? es sencillo, estaba coludido con los muchachos que desean el poder, los que se creen que son mejores, porque son los más votado, pero ahora son los más odiados, vejados, denigrados, porque en su payasada se han llevado de encuentro el estado de derecho de la nación.



Acaso los pactos de caballeros son meras palabras, ¿cuánto valen los acuerdos escritos y verbales? Para ellos; nada, son hombres que su palabra no vale ni siquiera una “ficha” y así desean que confiemos en ellos, ¿por qué el señor Calix se monta en un helicóptero utilizado por el mandatario saliente?, ¿qué se habrán prometido? ¿qué hay detrás del apoyo cachureco para estos señores? la incertidumbre está en el rostro del pueblo que siente que una bofetada se le ha propinado por estos payasos de la política vernácula, “salieron listos y adelantados los muchachos”, listos como las liebres, pero ponzoñosos como serpientes que no les ha importado el clamor del pueblo hondureño que desea, necesita, anhela poder salir del ostracismo llevado por narco dictadura cachureca.



¿Hasta cuando estará la función circense? ¿Cuándo se reunirán? ¿Cuándo saldrá humo blanco?, ¿quién depondrá sus aspiraciones? La reyerta continúa, las amenazas continúan, la pregunta del montón es ¿quién mediará por este conflicto?, es triste, es vergonzoso que después de una justa donde el pueblo fue en silencio, pero con el propósito de desechar a los gobernantes ilegítimos y hayan votado por una mujer que 200 años atrás hubiese conmocionado el estamento conservador de la época y llegase a gobernar una nación que ya ronda en los 10 millones de hondureños.



Basta de circo, basta de payasadas, basta de hacer el ridículo, Honduras necesita hombres y mujeres que han jurado lealtad a la Constitución de la República, que la gobernanza sea fluida y sin obstáculos, que se depongan los interese personales por los de la república, es tiempo de reflexionar, Honduras no es particular, ¡Honduras es de todos!

