Como por arte de magia, el contexto en que se iba a celebrar el ascenso al poder de Xiomara Castro de Zelaya cambió dramáticamente. Se le quitó fuerza -por unos días- a todo los conflictos sociales, políticos y económicos con los cuales la nueva administración recibe el gobierno; además, el evento de toma de posesión, celebrado por la mayoría de la población, se verá disminuido, y esto es aplaudido por las fuerzas políticas desplazadas del poder.



En este conflicto hay contingencias, errores y traiciones.



Un aspecto contingencial tiene que ver con los resultados electorales a nivel de diputados. La oposición no logró obtener la mayoría simple para nombrar la junta directiva del Congreso. Ante esa situación, se le abrieron dos opciones, o se buscaba acuerdos con el bipartidismo tradicional o quedaba a expensas de conseguirlos por la vía de la decisión personal de algunos diputados; los líderes aliancistas apostaron por esta última, bajo el argumento de que no se podía negociar ningún tipo de acuerdo con los responsables del desmontaje de la institucionalidad del país y de los graves actos de corrupción.



Previo al proceso electoral se firmó un acuerdo entre los partidos Libre y Salvador de Honduras, en el cual se establecieron los convenios acerca de la presidencia del Congreso y el gabinete de gobierno. El error fue que no se acordó una metodología acerca de cómo se iban a implementar los acuerdos.



Mientras esto ocurría, en Libre algunos diputados no ocultaban sus pretensiones de llegar a la presidencia del órgano legislativo, y, desde luego, lo acordado en la alianza contravenía esas aspiraciones. Ante esta situación, se dieron a la tarea de descalificar los acuerdos y promover otras candidaturas. En ese afán, buscaron contactos con los principales líderes de los partidos tradicionales, quienes rápidamente reaccionaron, viendo que se les presentaba la oportunidad de introducir elementos distractores y divisionistas en el partido ganador del proceso electoral.



A partir de esta acción, que ha sido calificada por la dirigencia de Libre como un acto de traición, se han conformado dos directivas al parlamento. La que está encabezada por Jorge Cálix, que, siguiendo procedimientos viciados, nombra la directiva provisional y la directiva en propiedad, y la que preside Luis Redondo, que goza del apoyo popular.



En la medida en que se ha ido conociendo la verdadera naturaleza de quienes están detrás de esta acción, los apoyos que en algún momento tuvo la iniciativa de los disidentes han ido perdiendo todo tipo de respaldos, internos y externos, tanto que, a este momento, pareciera que los intentos desestabilizadores están fracasados. Cálix quedará como el Guaidó de Honduras, solo que sin el apoyo de la comunidad internacional.



Queda para la historia las debilidades de un sistema político muy vulnerable a las acciones de políticos inescrupulosos, muchos de los cuales están comprometidos con actividades contrarias a los ideales de la democracia; por otro lado, deja fortalecido un nuevo liderazgo, representado en la figura de Xiomara Castro de Zelaya.