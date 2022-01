Columnistas

El presupuesto del sector público es un instrumento técnico de planificación conformado por proyecciones de gastos y otras erogaciones, así como de los ingresos y otras fuentes de recursos, para un periodo, normalmente de un año. Pero el presupuesto también debe estar diseñado para ejecutar los programas, objetivos y proyectos que han sido definidos previamente por un gobierno, con el objetivo de poder ejecutarlos dentro del o los periodos establecidos.



En el caso de Honduras, la Constitución de la República manda en su artículo 329 que “El Estado (...) para realizar la función de promoción del desarrollo económico y social, y complementar las acciones de los demás agentes de este desarrollo, el Estado, con visión de mediano y largo plazo, diseñará concertadamente con la sociedad hondureña una planificación contentiva de los objetivos precisos y los medios y mecanismos para alcanzarlos”. En otro párrafo complementa: “El Plan de Nación, los planes de desarrollo integral y los programas incorporados en los mismos serán de obligatorio cumplimiento para los gobiernos sucesivos”.



Todo lo anterior se relaciona con la toma de posesión de un nuevo Gobierno liderado por un partido político no tradicional, y que ha prometido un gobierno de unidad nacional, integración e iniciar una nueva era de inclusión democrática, combate a la corrupción generalizada, la violencia, el crimen organizado y la migración masiva. Igualmente se han anunciado las prioridades iniciales, como enfrentar las crisis de la ENEE y Hondutel, combate a la corrupción, generación de empleos y consultas populares, por mencionar algunas.



Para cumplir sus promesas, es importante que el nuevo Gobierno conduzca una revisión integral del presupuesto nacional para adaptarlo a las prioridades y los proyectos que tenga dentro de sus planes de trabajo. Esta tarea no será fácil, pues el endeudamiento del país se encuentra en un alto nivel y cada año el servicio de la deuda absorbe mayores recursos presupuestarios. Entonces habrá que establecer una estrategia muy profesional que permita el reperfilamiento de la deuda interna y externa, para alargar plazos y lograr mejores condiciones en tasas de interés, sin afectar la calificación crediticia del país.



Simultáneamente, se tiene que reorientar el gasto público buscando reducir el gasto burocrático, que absorbe un porcentaje importante del presupuesto, para entonces poder asignar mayores recursos a temas prioritarios, como ser la inversión pública, reparar cuanto antes los daños a la infraestructura provocados por las dos tormentas tropicales, atraer mayor inversión privada que permita generar empleos productivos y no mayor burocracia y fortalecer los servicios de salud y educación que presta el Estado a la población, especialmente a la de menores recursos, para empezar.



El presupuesto revisado debería permitirle al nuevo Gobierno implementar sus objetivos de transformación del país, y por lo tanto debe ser utilizado en forma eficiente, focalizada y efectiva, y no como una piñata para beneficiar a unos pocos, defraudando al pueblo hondureño. Ante los acontecimientos recientes sobre la directiva del Congreso, ¿podrá el Ejecutivo cumplir con sus promesas al pueblo hondureño?