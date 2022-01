Columnistas

Mucha gente en el país vive estos días una gran incertidumbre, se intenta interpretar la actualidad y se superan las hipótesis que intentan explicar los motivos de los actores. Es comprensible que muchas personas sientan una gran frustración. En el contexto de los años difíciles que han sufrido, las elecciones presidenciales pacíficas y relativamente tranquilas de noviembre pasado fueron un momento en el que la mayoría de la gente pudo respirar aliviada y, por primera vez en mucho tiempo, sentir esperanza.



Hay cierta tragedia en que en vísperas de la juramentación de la ganadora de las elecciones, Xiomara Castro, el país vuelve a estar sumido en la incertidumbre. Para Honduras, la lista de invitados a los festejos de toma de posesión tenía un aire de rehabilitación. La anunciada participación de la vicepresidenta de los EE UU, Kamala Harris, y el Rey de España, Felipe VI, así como el compromiso de varios otros dignatarios, debe dar a Honduras un nuevo peso en el escenario internacional y reflejar el paso positivo del cambio de poder pacífico y democrático.



La farsa de los “dos parlamentos” aún no ha terminado por el momento, han ocurrido una serie de eventos bizarros e inesperados que ya representan un interesante caso de estudio para los abogados constitucionalistas (y desde hace algún tiempo, para los historiadores). La democracia hondureña se ve retroceder un paso después de las elecciones. Por lo tanto, es crucial que el cumplimiento constitucional y el respeto del sistema democrático se concilien con una representación de la voluntad del pueblo. Ambos son mutuamente dependientes. Una democracia formalmente funcional siempre representa mayorías políticas en la sociedad. Al mismo tiempo, las mayorías de la sociedad necesitan un marco democrático si quieren describirse a sí mismas como “democráticas”. En este sentido, cabe señalar que la mayoría de los ciudadanos hondureños han optado por un cambio de rumbo político dentro del campo del juego democrático.



Ahora lo que se necesita, sobre todo, es prudencia y una solución pacífica al problema de legitimidad que tienen los dos parlamentos incompletos. Todos los políticos de todas las tendencias, de hecho, todos los ciudadanos, deberían darse cuenta de lo que está en juego. Se trata de mucho. La conciencia de ello, si se lleva a cabo una consideración honesta de los hechos, debe motivar a todas las partes involucradas a una solución que tenga en cuenta el bien del país y de sus instituciones democráticas. Ni más ni menos.



Honduras se ve desafiada por la migración de sus hijos e hijas, cada vez más se van del país, no solo los desesperados, también los médicos e ingenieros. La situación económica no es fácil. El país sigue desafiado por el crimen, la corrupción, la inseguridad y la crisis del coronavirus, así como los efectos de los fenómenos climáticos extremos han puesto al país y a sus ciudadanos bajo una presión adicional. Entonces hay una cantidad de cosas increíble por hacer, es importante mejorar concretamente la vida de cada individuo a través del trabajo constructivo en estas áreas.



En este contexto, ahora debe prevalecer la razón y la empatía. Para los 128 congresistas, lo único que cuenta en sus próximas decisiones es la voluntad honesta de mejorar la realidad de vida de todos los hondureños. Por eso fueron elegidos y por eso se hacen llamar “representantes del pueblo”.