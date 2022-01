Columnistas

Para los amantes de las obras de teatro resulta casi irresistible asistir a presenciar una tragedia, ya que la trama emotiva que la misma conlleva generalmente es muy atrayente para el espectador. Además del teatro, a veces la ficción puede captar algo de la realidad venidera. Por esta y otras razones, deseo hacer el papel de Oráculo de Delfos, tratando de imaginar hasta dónde podría llegar la crisis legislativa que actualmente vivimos los hondureños. Al efecto, ordeno nuestro drama político en tres ficticios actos.



Primer Acto: interviene el pleno de la Corte Suprema del país, declarando que la junta directiva del Poder Legislativo legalmente válida es la encabezada por la facción minoritaria del partido Libre. El clima político se caldea todavía más y se producen manifestaciones callejeras que alteran el orden público, a pesar de numerosos llamamientos de diversas organizaciones sociales, empresariales y religiosas invitando a la ciudadanía para que se respete la resolución de la Corte Suprema, con el objetivo de mantener la ya golpeada institucionalidad nacional.



Segundo Acto: la presidenta electa en consejo de ministros solicita al Poder Legislativo consultar la voluntad popular mediante un plebiscito a través del cual se pueda establecer una nueva junta del Poder Legislativo, diferente a las dos que están en conflicto, como una forma de salir de la crisis legislativa y detener el desorden callejero. El Poder Legislativo por mayoría de votos de nacionalistas y liberales rechaza la solicitud del Ejecutivo y llama a respetar la resolución emitida al respecto por la Corte Suprema. Se producen nuevas manifestaciones callejeras, con el agravante de que son más violentas, amenazando a diputados electos y destruyendo negocios.



Tercer Acto: frente al caos y desorden generalizado, las Fuerzas Armadas de Honduras intervienen, obligando a las dos facciones de Libre en conflicto a reunirse para lograr consenso y elegir una nueva junta directiva del Congreso Nacional, que termina encabezada siempre por Libre, pero deja a los dos aspirantes a la presidencia del Congreso formando parte de las vicepresidencias del mismo. Se restablece el orden y la institucionalidad del país comienza a funcionar sin mayores tropiezos, aun cuando muchas voces condenan la injerencia militar en asuntos políticos.



El gran problema de esta tragedia imaginaria no está tanto en el desenlace de la misma, sino más bien en que implica desorden y manifestaciones callejeras que pueden implicar no solo pérdidas económicas, sino también algunas muertes de ciudadanos que, enardecidos y fanatizados, no supieron controlar sus acciones y pusieron a las autoridades competentes en la penosa necesidad de encarcelar y segar valiosas vidas humanas.



De esta obra ficticia deberíamos concluir que ningún conflicto político es tan importante como para que la ciudadanía inocente se exponga a la muerte sin darle el adecuado valor a la vida humana. En una situación más civilizada, debería bastar el diálogo oportuno para solucionar cualquier conflicto político, sin dejar que los acontecimientos deriven hacia el caos. Si realmente queremos que la democracia subsista y se profundice, los hondureños debemos aprender a tolerar a nuestros adversarios.