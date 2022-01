Columnistas

Los acontecimientos que se han dado en los últimos días respecto a la elección de la junta directiva del Congreso Nacional han transparentado las fisuras del Partido Libertad y Refundación (Libre), que a mi juicio son normales en todos los partidos políticos. Ese hecho tiene una doble lectura. Por una parte, es bueno que en las instituciones democráticas haya diversidad de voces y opiniones, eso evita los regímenes. Pero, por otra parte, hay puntos en los que los parlamentarios deben coincidir, porque al fin y al cabo hay una identidad partidaria e ideológica que los une. También una intención, se supone.



Y hay quien podría pensar que esa división de Libre le traerá más división al país. No es así. Primero, porque la población no ha reaccionado a favor de un bando o de otro, sino a favor de Honduras y de que un acuerdo que se firmó por el país se respete. Y segundo, porque Honduras votó a Libre no porque el partido rojo y negro tenga todos esos militantes, sino porque quería un giro de timón en la forma de gobierno de la última década.



La población no siente que los diputados de Libre que votaron para que Jorge Cálix se convirtiera en el presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional, y posteriormente de la junta directiva en propiedad, hayan actuado contra Libre, sino contra la población misma. Debemos recordar que sí, los diputados llegan al poder con la fuerza política de un partido, pero a quien de verdad deben rendirle cuentas es al pueblo hondureño.



La expulsión de los diputados de Libre se puede interpretar como la voluntad de mantener el orden dentro del partido, pero además, con ello se le ha intentado dar valor a la palabra dada y tranquilidad al pueblo hondureño.



Comprendo que hay independencia de poderes y que las acciones de los diputados que fueron expulsados de Libre estaban amparadas en la ley; pero hay algo más allá de la legalidad, que algunas veces se convierte en el último recurso para actuar como no corresponde.



El deseo de la población es unánime: queremos paz y concordia. No merecemos violencia en una sala que fue hecha para el desarrollo de ideas nobles y sublimes, ni que un domingo por la mañana se instalen dos juntas directivas paralelas, como sucede en los países hundidos en el caos y la incertidumbre. No solo es confuso para casi toda la población, es grave para nuestro orden.



Este es un capítulo más, uno muy triste para la historia de nuestra golpeada democracia. Ojalá que, una vez resuelto este conflicto, los instalados en el poder legislen a favor de Honduras, que al final es lo único importante en todo este asunto; pero vistos los últimos acontecimientos, me queda una enorme duda de que así sea. Porque, aún dadas las condiciones, no han podido darle ni siquiera decoro y sosiego a las personas que votaron por ellos. Temo que sea una reminiscencia de los últimos doce años de legislación desastrosa y vergonzosa.



No cabe duda que nos queda un largo camino hacia la verdadera democracia. Hemos comenzado, honestamente, muy mal esta legislatura, quizá sea uno de los peores comienzos, pero estamos a tiempo de corregir. Repito, Honduras está lejos de estar dividida. Quiere desarrollo, progreso, educación de calidad, salud de calidad, seguridad de todo tipo, justicia, cultura, recreación, oportunidades y armonía.