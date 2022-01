Columnistas

El impacto tipo tsunami del 28 de noviembre -las elecciones nacionales- ha sido estudiado en todos sus ángulos, excepto el sociológico. Pues de verdad que es un evento salido de lo partidario el que de pronto una extensa comunidad (9,904,608 personas, de las que 5,320,754 podían ejercer el sufragio) generara un consenso social multitudinario (la aceptación mayoritaria de un líder y su propuesta) como nunca había acontecido en la historia local… Las causas que despertaron tal fenómeno son centralmente culturales…



De modo empírico puede afirmarse que son dos las psicologías profundas que han dominado por largas décadas al alma nacional: (1) el efecto de miedo colectivo a la represión exacerbada de las élites de poder, cuya herida culmen depositada en la psiquis e imaginario catrachos es la masacre de 1944 en San Pedro Sula, cruelmente ejemplar, y, en simultáneo plano, (2) los modelos de rebeldía que desde el fabulario Lempira se vinieron construyendo en el tiempo hasta fortalecerse con la resistencia prolongada a las dictaduras (Carías como caso emblemático), sustentada en parte por la “comunista” subversión de figuras como Wainwright, Graciela García, Cálix Herrera y otros estandartes de la rebelión permanente contra el sistema, hasta sistematizarse en la huelga bananera de 1954. De esa cantera extrajo mucho el subconsciente de la oposición hondureña.



En noviembre acaba de triunfar la segunda, emergiendo quizás de lo más denso del terror a la muerte, pero no por esta -pues al fin JOH fue más corrupto que sanguinario- sino por el asco, el vómito contradictorio a aquello que, bien por mal, concluyó por generar repulsión y que fue la inmoralidad repetida que exhibieron los conservadores o cachurecos a lo largo de la década.



¿Qué lecciones atávicas (maternas o aprendidas en el hogar) en torno a lo correcto timbraron alarmas en la conciencia pública al observar el degenere ético que el Partido Nacional escenificó en estos 12 años y que generó la sensación de que estábamos dominados por ladrones? No hay delitos que no hayan cometido, y peor, sociales. No hay maldad que no hayan practicado incluso en ofensa pública de sus paisanos.



Y de allí que se deba considerar que con todo y la atractiva figura política de Xiomara, y de la casi innecesaria alianza, y de la nostalgia subversiva que despierta “Mel”, la mitad del triunfo reside en cierta fresca interpretación nacional que alcanzó a estructurarse espontánea (y que desconocemos cómo) más que en el proselitismo de un partido, en este caso Libre, por cuya oferta de cambio (siendo la única) votó mucha parte del 52% de mujeres habilitadas y probablemente medio millón de jóvenes entre 18 y 26 años como opción ideal. El siglo XXI es de sorpresas electorales pero sobre todo de aprendizaje.



Antes del sufragio ya habíamos cambiado de concepto y opinión, que es decir de cultura social e ideológica. Cesamos de fiar más en profetas y pastores falsos; en caudillos obviamente perversos, en candidatos felones. Tras un siglo bipartidista reconocimos que el voto es transformador y obviamente revolucionario. Pues lo que iniciamos es en efecto una revolución -que escasamente consiguen finales felices- y que era como un obligado destino de amor debido a la patria.