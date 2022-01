Columnistas

La justicia se forma de un conjunto de valores que son respeto, equidad, libertad e igualdad, y es la justicia el ideal en el que se fundará una sociedad determinada a reinventarse y a superar la problemática social que la reduce y doblega: la nuestra. Se supone que procuraremos revertir el declive más que social y económico, ético, que lleva a gobernantes y a gobernados a evadir sus responsabilidades, mayores que para cualquier simple ciudadano. Porque así es que ellos lo buscaron. Tomar las decisiones nacionales requiere más que de capacidad y conocimiento, de honorabilidad. Y sobre todo, de compromiso patrio. No se puede pretender construir sin cimientos ni andamiajes que aseguren la durabilidad y fortaleza de lo construido, a riesgo de aplastar los venidos a proteger. Las elecciones recién pasadas trajeron tranquilidad, aún a aquellos que no se vieron favorecidos por la voluntad popular. Al menos quedaron conjuradas todas las amenazas que se cernían sobre el horizonte. Valores indispensables para la convivencia pacífica, tan necesaria para el desarrollo y previo, deben ser tenidos como ejes transversales de cualquier actividad humana, pero especialmente de la política. La divergencia existente en la bancada de Libre no tiene por qué existir. Debe superarse. Con respeto, equidad, igualdad y libertad. Sin menoscabar los derechos de quienes sustentan posiciones que deben ser oídas y analizadas. El liderazgo de la presidenta Xiomara Castro, el que reconoce a su manera, el grupo interno divergente, debe prevalecer sobre su bancada, sin insultos de uno y otro lado. La bancada de Libre está obligada a cumplir con la propuesta que hizo al pueblo, darles el poder. Dialogar y consensuar, sin permitir injerencias, y cumplir. Y rechazar cualquier ilegalidad sin eufemismos que busquen justificarlas. El pueblo hondureño no merece más tribulaciones. Sus mandatarios le deben precisamente, respeto. Libre está obligado a dirimir sus diferencias internas.