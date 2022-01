Columnistas

Uno de estos días, al contemplar los cabildeos en torno a la elección del próximo presidente del Congreso Nacional, un personaje me hacía los siguientes comentarios: “¿Será que los diputados del partido Libre no tienen palabra? ¿En tan poco tiempo nos muestran la calidad de su compromiso con Honduras? ¿Qué pasará cuando corresponda tomar decisiones más difíciles?”.

Ya dije en otras ocasiones que no concuerdo con muchos de los planteamientos de este partido político, aunque tampoco puedo negar mi alegría por los vientos de cambio y esperanza que parecen venir con la nueva presidenta Xiomara Castro. Por si sirve el consejo: “Lo que comienza mal termina peor; lo que comienza bien puede terminar mejor”.



No soy muy amigo de diluir la opinión e iniciativa personal detrás de bloques, clases o castas, sean del signo que sean. Me parece que uno de los riesgos de emplear palabras como “bancada”, “pueblo”, “oligarquía” o “proletariado” es el de pretender uniformar o etiquetar a las personas, exigiendo que respondan a consignas o instrucciones que degradan y comprometen la libertad y responsabilidad personal.



No está mal, es normal que los diputados tengan aspiraciones o criterios personales distintos e incluso opuestos. Sin embargo, por elegancia, para no irrespetar o no malograr un acuerdo que remedió la falta de unidad, una de las grandes debilidades en la oposición por muchos años, tal vez habría sido mejor no airear públicamente estas desavenencias en la elección del presidente del Congreso Nacional.



Expreso una opinión muy personal. No es mi intención dar lecciones que nadie me ha pedido y que tampoco me corresponde dar. Me disculparán la longitud de la cita, pero nos cae bien recordar la forma de proceder de los políticos tradicionales: “En la actualidad, quienes aspiran a gobernar gastan ingentes cantidades de dinero en campañas electorales donde abundan compromisos grandilocuentes, promesas de resolver problemas complejos que, hasta el momento, se han mostrado intratables y juramentos solemnes de que, con ellos en el Gobierno, se producirá una gran y beneficiosa transformación.

La corrupción desaparecerá, se crearán millones de puestos de trabajo y el desempleo será testimonial, los carteles de la droga serán desmantelados, la pobreza y las desigualdades serán historia. Pero, una vez alcanzan el poder, los políticos rápidamente pierden su entusiasmo transformador. Se dedican a lanzar globos sonda y a maniobrar a golpe de encuesta. Las promesas electorales que suponen el más mínimo coste político son olvidadas y las buenas intenciones dan paso a una desesperante complacencia con el statu quo.

Al final, más allá de la efectista política de los gestos, sólo hay parálisis. Nada cambia, o si cambia, es para peor. Los problemas que prometieron resolver se agravan y se generan otros nuevos. Es entonces cuando surge la gran pregunta: ¿A qué obedece su voluntad de poder?” (disidentia.com, “¿Para qué quieren realmente el poder los políticos?”).



Dije antes que tal vez hubiera sido mejor guardar discreción con algunas opiniones personales. Aunque pensándolo bien, así como en mi caso me fue difícil evitar escribir estas líneas, tal vez todo tiene un sentido y utilidad que hemos de aprender a ver: es mejor comenzar teniendo las cartas claras sobre la mesa, así sabremos los valores y principios con los que cuenta cada uno de nuestros diputados electos.