Atrás quedaron los días en que América Latina ocupaba un lugar destacado en la agenda del despacho oval. De hecho, durante las últimas décadas, el Medio Oriente ha sido un área prioritaria de la política exterior de los Estados Unidos (EE UU), y desde la presidencia de Obama ha habido un enfoque mayor en la región del Pacífico. El foco irreversible de EE UU, con clara vehemencia desde la presidencia de Trump, sobre su competidor China manifiesta lo que muchos profetizan desde hace mucho tiempo: el “siglo Asia-Pacífico” ha comenzado.



La Unión Europea (UE) también se ve obligada a mirar hacia el este. Está China, que compite con EE UU por el puesto de socio comercial más importante de la Unión Europea. Especialmente en 2020, cuando el mundo tenía otras preocupaciones, el país estaba expandiendo su influencia en Asia, en Hong Kong, frente a su propia costa y en aguas internacionales adyacentes.



América Latina igual para la UE no es una región prioritaria desde el final de la era colonial y la publicación de la Doctrina Monroe.



Desde esta perspectiva, uno podría pensar que América Latina, con sus economías estancadas y sus desafíos sociopolíticos como el crimen, la corrupción y la migración, está atrapada en un estado de introspección somnolienta, y quizá sea incluso un subcontinente olvidado. Sin embargo, hay buenas razones por las que EE UU y la UE deberían aumentar significativamente su interés en América Latina. Por supuesto, a la altura de los ojos. Es necesaria una mayor cooperación y promoción de la interconexión política y económica. Esto sólo sería para el beneficio mutuo.



Si llamamos “Pacífico” al siglo XXI, entonces América Latina no debe ser olvidada por los EE UU y la UE. No, con una costa extendida desde el estado mexicano de Baja California hasta la Tierra del Fuego de Chile, América Latina tiene un amplio acceso al Pacífico. La República Popular de China no lo ha olvidado, el país está ampliando su fuerza naval: el brazo largo de China ya llega a América Latina.



América Latina, rica en recursos, es interesante para la populosa China. El país está utilizando su nueva influencia económica y recientemente convenció a Panamá y El Salvador de poner fin a las relaciones diplomáticas con la República de Taiwán a favor de la República Popular. Esto es parte de una estrategia global de la República Popular destinada a deslegitimar la independencia de facto de Taiwán.



Las investigaciones oficiales de EE UU han demostrado que la mayor participación económica, diplomática y militar de China en América Latina está funcionando en contra de EE UU. Para la UE, América Latina es una oportunidad de participar en la mayor zona económica del siglo XXI, el Pacífico, donde se beneficiarán de un nuevo enfoque hacia el sur. Sin embargo, para una cooperación sostenible y a largo plazo que ayude a ambas partes, se necesitan nuevos conceptos.



Es claro que los países de América Latina también se beneficiarán de un nuevo equilibrio en las relaciones Norte-Sur. Aparte de eso, para la mayoría de los países que -por lo menos legalmente- han disfrutado una historia democrática de 200 años, los EE UU y los estados de la UE son socios naturales en su orientación liberal-democrática.



Se necesita un plan Marshall para América Latina, un esfuerzo bien coordinado y financiado. Así, los EE UU y la UE podrán frenar la competencia de China y al mismo tiempo crear efectos de sinergia entre ellos y los países del subcontinente. Por ejemplo, en el campo de las energías renovables.