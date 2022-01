Columnistas

Escribí en esta columna, a lo largo de años, cierta sentencia que siempre temí comprobar: “los pueblos no se suicidan”, queriendo dar a entender que por mucho que parezcan perezosas las sociedades algo en su íntima inteligencia social y natural las compele a sobrevivir. Excepto que esta década, podrida o de pudrición, hacía sentir por veces que incluso existiendo un poderoso sustrato de repugnancia y resistencia al régimen se carecía de acción. Tras apagarse las antorchas que iluminaron el nacimiento de la Maccih, y tras su extinción, quien duda que con complicidad y quizás recepción de soborno por parte del secretario general de OEA, la negra sombra de la inactividad cayó pesada sobre empresarios, gremios, sindicatos y organizaciones preludiando su acomodo ante el triunfo de la camada dictatorial, por demás groseramente corrupta. Fue cuando se comenzó a dudar que el pueblo de Honduras fuera capaz de su propia redención, que es decir liberación.



Por el contrario, en noviembre se impuso masivamente el criterio moral pues tal es el fondo del triunfo, más que partidario. De pronto enormes masas de ciudadanos, millones, experimentaron la revulsión ética, que es decir el asco cívico y político ante una situación límite que conducía al cambio o bien a la perpetuación, y con esta última a la destrucción de la república. Se corregía la terrible escala de deterioro o dejábamos de ser; todos aquellos criterios de identidad pregonados en escuelas y universidades como lo mejor y virtuoso del hondureño se iban al diablo si no ocurría una protesta general, la que se expresó mediante el voto. Morazán, Cabañas, Herrera y “por guardar ese emblema divino marcharemos oh patria a la muerte” concluirían siendo papel pintado si no se actuaba consensuada y progresistamente.



Los pueblos no se suicidan, es real, pero demandan su tiempo propio para accionar, que no es siempre el que conciben los planificadores ideológicos. La revolución francesa tardó cien años en gestarse: la china un milenio; el primer brote de la cubana, erupcionada en 1959, comenzó en realidad en 1898, cuando la dudosa aunque oficial independencia.



Policarpo Bonilla, Froylán Turcios, Wainwright Nuila, Graciela Bográn han de reposar indemnes en su lecho ya que el pueblo nacional se reivindicó a sí mismo, mostró la cepa mineral de que esté hecho, no cobre ni oro sino acero, el mismo de la célebre novela del ruso Ostrovski.



El periplo histórico no ha finalizado, sin embargo. Las elecciones fueron sólo una expresión de voluntad democrática, afortunadamente contestataria, pero la luchadora mujer juiciosa y honrada a quien se otorgó el poder no puede combatir sola contra las terribles agencias deformantes de las potencias externas y el capital. Va a ocupar como nadie más que nunca el respaldo solidario de las fuerzas constructivas de la nación, celosas en su pelea sempiterna contra las retrógradas y distorsionadoras, como que es el combate cósmico entre el bien y el mal. Un mandatario es sólo cuanto su nación consiente y permite, aquello que se atreve a imaginar y edificar, y así como permitió en su instante ejércitos de daño y represión debe inventar ahora los de la paz, que es decir de solidaridad social. Tal es la nueva era de esperanza.