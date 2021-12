Columnistas

En el óvalo de nuestro Escudo Nacional se lee: “República de Honduras, Libre, Soberana e Independiente”. La connotación de República nos dice que es un Estado de leyes republicanas sacadas del alma y espíritu del pueblo que es el Soberano, donde nadie es más ni menos que nadie, que el que llega a un puesto dentro del engranaje gubernamental es para servir y no para servirse, que es para legislar con las mejores leyes para que el bien común abarque a todos los ciudadanos y extranjeros que habitan estas tierras de las Hibueras.



Honduras no es una monarquía donde el poder absoluto estaba en manos del rey y sus sucesores, donde la cabeza rodaba por caprichos del soberano porque le habían planteado nuevas ideas para hacer que el pueblo viviese en mejores condiciones o por sentirlo rival éstos caían en el patíbulo sea la horca o el corte de cabeza con hacha o espada.



Más en nuestra patria ha salido una nueva generación que ha llegado a las entrañas del Poder Legislativo, elegidos en las urnas en voto popular y que son denominados “padres de la patria”. ¿Por qué? no lo sé, y se les ha puesto ahí para que generen leyes de acuerdo a la realidad que la sociedad hondureña va enfrentando con la evolución de ésta, la sobre población y las altas necesidades que tenemos a medida que vamos creciendo a nivel nacional e internacional.



Más los muchachos que han llegado han salido malcriados, mal educados, soberbios, impíos y codiciosos. La historia reciente nos muestra en primer lugar al niño malcriado que envalentonado se alzó con el triunfo presidencial a través de transgredir la Carta Magna y sus principios pétreos que se los pasó por allá, hoy en el ocaso de su reinado se creyó que era el rey de esta amada patria, transgredió todas las leyes cuando por dedocracia nombró a Jefes del Estado Mayor General del Ejército de Honduras violentando las leyes y disposiciones que gobiernan a dicha institución que se ha desprestigiado porque se les menciona en actos reñidos con la ley.



El rey pronto entregará el poder, mientras los príncipes de Tegucigalpa y los condes de Comayagüela se blindan en leyes espurias, decretos sacados debajo de la manga del saco y en veloz carrera porque saben que al final los estará esperando la Atic y la Fiscalía para aprehenderlos y llevarlos a prisión por tanto descaro en violentar las leyes ya que aprendieron del “padre que los parió” porque fueron ellos los de la iniciativa o siguiendo la voz que les ordenó que fuesen a la Corte Suprema de Justicia para introducir un recurso para que deshabilitar los artículos pétreos que prohíben la reelección porque se violenta el derecho individual de las aspiraciones del hondureño, más la ley se cinceló en piedra para evitar que el poder absoluto no se apoderara de Honduras e hiciesen lo que quisiesen al mangonear las instituciones públicas del Estado.



Ese redil de legisladores debiese de estar presos e inhabilitados para ejercer cargos públicos, más no, ellos gozan de un aumento de salario de 50 a 100 de un solo plumazo; “no nos ajustaba, nos desvelamos por legislar, necesitamos comprar trajes de marca, somos sus “padres”.



Cuántos de ellos han sido señalados en actos de corrupción, en bandas delictivas apropiándose de millones de lempiras a través de ONGs, asaltando la SAG, violando la ley con las famosas fe de “ratas”, perdón fe de erratas, linchando a la MACCIH, poniendo a raja tabla a un Fiscal General porque debe de cumplir o proteger a los delincuentes de cuello blanco, destruyendo a una legítima Sala de lo Constitucional para poner una espuria y poniendo la justicia de rodillas frente al que empuña el puñal de oro.



Estos chamacos y chamacas, hijos de papá y mamá, y otros que son bastardos, son hoy un grupo que ha llegado a constituirse como deleznables por sus actos reñidos con la ley. Legislaron un Código Procesal de la impunidad, establecen miles de empleos sin respaldo ni estructura presupuestaria, han llevado al país a la banca rota, están vendiendo el suelo patrio en pedazos y las empresas estatales al mejor postor. Quieren llevar la vida de príncipes y condes, no quieren pagar sus hechos delictivos con la cárcel y aunque ya están desacreditados desde hace mucho tiempo ellos y ellas se cobijan con la insolencia y cinismo de que sus actos son por el amor que le tienen a la patria y debemos rendirles pleitesía.



Hoy se alejan de la curul que muchos años les soportó sus malos olores y sus malos hechos, muchos coludidos por el crimen organizado y los carteles buscan blindarse en una ley de protección a los dignatarios y funcionarios, les debemos seguridad hasta al chucho de la casa, hay que arroparlos y cuidarlos porque estos padres de la patria y muchos funcionarios públicos deben de ser protegidos porque se sienten amenazados, “quien siembra vientos, cosecha tempestades” y estos muchachos y muchachas sembraron impunidad y corrupción.



Deseando que el próximo Congreso Nacional electo por la voluntad del pueblo escuche al pueblo y vete esta ley de pobres diputados y diputadas que gimen y exclaman: “y ahora, ¿quién podrá defendernos”.