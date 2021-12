Columnistas

El 28 de noviembre de 2021 despertó en nuestra Honduras un gigante dormido. Un gigante que se pasó, en varios torneos electorales, indiferente a los apetitos de unos cuantos interesados en quedarse con el poder público de la nación.

Un gigante quien ese 28N envió a un millón cien mil de entre sus muchos combatientes con la consigna de favorecer con su voto a una de las partes en contienda. Un gigante al que, debe reconocerse, se le ha tratado como a un desconocido ya que no se sabe siquiera quiénes son sus miembros; dónde viven; cuáles son sus más caras aspiraciones y urgentes anhelos; si tienen o no acceso a la educación y a la salud; si tienen o no una vivienda digna, acceso a los servicios básicos; si tienen o no acceso a un trabajo; si son o no caldo de cultivo para ingresar voluntaria o forzadamente a las maras, las pandillas y el narcotráfico; si sufren o no la desunión de sus parientes obligados por la peligrosa y triste migración cuya tragedia tiene la doble cara social en los US$7.5 mil millones que se captan en las mal llamadas remesas familiares.

Lo que sí es cierto es que los políticos rechazados, pero también los favorecidos, aprendieron de forma casi violenta lo tornadizo que puede ser el sentir de las masas: en ocasiones el cambio en la opinión pública se efectúa de forma gradual, en otras como la de ese azaroso domingo, el cambio se presentó con el ímpetu del agua transparente pero contenida por una presa que de repente se desborda y se precipita como una riada arrastrando todo a su paso.

Tal arrebato de voluntades del gigante intenta ser el inicio de un deje de esperanzas por un mejor porvenir, un porvenir que no entiende de izquierdas o derechas pero sí de ir al encuentro de un respiro para vigorizar la democracia quien, muy a pesar de las múltiples complicaciones por resolver, ha demostrado ser un sistema de gobierno en el que los políticos y demás agentes económicos pueden canalizar los intereses y tensiones que le son transversales a la sociedad. Que deberán superarse algunos antiguos paradigmas a fin de satisfacer las necesidades de la población, de eso no cabe duda.

Es cierto, por ejemplo, que el éxito o fracaso de la economía se ha representado por el tamaño alcanzado por el PIB como medida generalmente aceptada por los organismos internacionales, pero también es cierto que el camino a la prosperidad pasa por el nivel de habilidad que tiene el país de ofrecer oportunidades a todos los que la deseen, no por una cuestión de caridad, sino porque es la vía más segura hacia el bien común sostenible. Que no será fácil encontrar el hilo conductor que lleva a la solución de problemas también es cierto, en especial porque la pandemia planetaria solo ha sido el golpe mortal que llegó para profundizar un sistema insoportable por injusto, desigual, absurdo.

Así las cosas la normalidad previa y la realidad poscovid son la sumatoria de una crisis sistémica urgida, para ser superada, de un horizonte que se plantee lo posible dentro de un escenario que requiere de una diversidad de respuestas inmediatas, pero la mayoría, como resultado de una estrategia de mediano y largo plazo que haga sentido y satisfaga las ingentes dificultades de la población hondureña.