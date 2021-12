Columnistas

Quién no recuerda ese estribillo de la vieja canción de nuestras navidades y las ajenas, que no solo evoca las fiestas, también los planes y las esperanzas que llegan con un nuevo año, y este 2022 que comienza mañana, trae ilusión y entusiasmo para los que -por ejemplo- llegan al gobierno y nostalgia y preocupación para los que se van.



Esta vez enero se pinta políticamente diferente, desde el principio habrá reuniones, llamadas, acuerdos y enojos para escoger al próximo presidente del Congreso Nacional; asumirán los nuevos alcaldes, con las sorpresas incluidas; los ministros; y el 27 doña Xiomara Castro jurará como la primera mujer presidenta de Honduras.



Con seguridad la pandemia seguirá conviviendo con nosotros, con la esperanza de que la variante ómicron sea leve, y de que las otras mutaciones del virus marquen su final. Hará falta que los hondureños atiendan las medidas de bioseguridad, porque así como ha pasado hasta ahora, el riesgo es multiplicado.



Y cuando se trata del billete, todos nos asustamos, dice la Cepal (oficina económica de la ONU), que este año Honduras crecerá 3.6%. El desafío será generar más empleos, aumentar y mejorar la producción, atraer las inversiones y, sobre todo, atacar la desigualdad, empujar hacia afuera esa penosa frontera de la pobreza.



Un clásico para soltarse de la miseria es la educación, todo mundo lo sabe; ojalá que el nuevo gobierno tenga anotada en su cuaderno esta asignatura pendiente: mejorar las condiciones de los maestros y, desde luego, aumentar sus competencias, capacidades, además de recuperar las escuelas deterioradas y construir nuevas.



Los que aquí, o en cualquier parte del mundo, busquen respuestas en el cielo, seguro coincidirán con los cuatro eclipses previstos para 2022, dos súper lunas, y conjunción de planetas; fenómenos astronómicos ahora populares, que animan a los científicos y alertan a creyentes del horóscopo.



Los afectos a la televisión, entre series, películas y “telebasura”, recibirán los Juegos Olímpicos de Invierno, que serán en China, pese al intenso boicot de los Estados Unidos. Los futboleros tendrán lo de siempre, y el Mundial de Catar, que el calor desplazó del junio acostumbrado a finales de noviembre, y cuya eliminatoria dejó un sabor amargo entre los aficionados hondureños.



Para los atentos a la política internacional, este año hay elecciones presidenciales en Costa Rica, Colombia, Haití y Brasil, que definirán si el mapa ideológico de la región sigue cambiando. También elegirán presidente en Portugal y Francia.



Personalmente cada uno tendrá sus propias aspiraciones y sueños para el próximo año: algunos querrán un trabajo, una casa, un carro, viajar, un hijo, casarse, divorciarse, adelgazar, graduarse; como sociedad querremos que termine la violencia, la pobreza, la injusticia; y que esperar en 2022 prosperidad, solidaridad, hermandad, no sea pedir demasiado. ¡Feliz año!