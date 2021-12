Columnistas

El termino “elefante blanco” es atribuido en español, inglés, portugués y francés a instituciones o posesiones que representan un alto costo de operación o mantenimiento en relación con los beneficios que supuestamente aportan.



Un ejemplo típico en el caso del llamado istmo regional -integrado por los países centroamericanos, Panamá y República Dominicana- lo constituye el Parlamento Centroamericano (Parlacen), institución creada como parte de los esfuerzos de integración de la región.



Para los hondureños -y me atrevo a asegurar que a los ciudadanos de los demás países de la región les sucede lo mismo- el nombre Parlacen nos comienza a sonar cuando se llevan a cabo las elecciones generales, durante cuyo proceso, además de elegir a las autoridades tradicionales, como presidente, diputados y alcaldes, también se elige a los que integrarán dicho organismo. No obstante, una vez finalizadas las elecciones, muy poco o casi nada se escucha sobre las actividades de dicho organismo. De hecho, muchos jóvenes que votaron por primera vez en las recientes elecciones posiblemente no tenían ninguna idea de la existencia del Parlacen o de sus funciones y objetivos.



El Parlacen tuvo su origen el 14 de enero de 1986 durante el discurso de toma de posesión del presidente electo de Guatemala para el periodo 1986-1990, Marco Vinicio Cerezo, quien formalizó su propuesta a los países del istmo bajo la justificación que dicho organismo sería útil para analizar entre los hermanos centroamericanos las reglas comunes de la convivencia pacífica y desarrollo de la región. Una vez constituido, dicho organismo celebró la primera sesión el 28 de octubre de 1991 en Ciudad de Guatemala, o sea, han transcurrido más de 30 años.



El Parlacen está integrado por 20 diputados de cada uno de los países miembros. Su órgano de gobierno es la Asamblea Plenaria integrada por todos los diputados y dirigida por un presidente, la que tiene como sede la Ciudad de Guatemala y además cuenta con un gran número de comisiones de trabajo para realizar estudios e investigaciones. Según la última información disponible, el salario de cada diputado es de $5,000 al mes y es cubierto por sus respectivos países.



El término “elefante blanco” le cae como anillo al dedo a esta institución, pues las resoluciones que se emiten no son vinculantes para los países miembros y, por lo tanto, no contribuyen a una integración del istmo, objetivo de su creación; el costo de funcionamiento es bastante elevado, los expresidentes de las repúblicas y otros exfuncionarios se integran automáticamente al organismo al cesar sus mandatos, lo que para muchos contribuye a brindar inmunidad para aquellos que tienen temor de ser acusados por actos de corrupción.



Varios gobiernos han expresado su intención de que Honduras, al igual que Costa Rica, que no ha querido formar parte de dicha burocracia, se retire de esta institución, a menos que se produzcan cambios que hagan que cumpla efectivamente con sus objetivos de contribuir a la integración y desarrollo de la región, pero hasta la fecha ninguno se ha atrevido a tomar la decisión.



Esperemos que ahora que tomará posesión un nuevo gobierno que ha anunciado transformaciones importantes para nuestro país se tome la decisión que corresponda o se acomoden a la burocracia existente.