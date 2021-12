Columnistas

La voluntad del pueblo se expresó, el mandamás ha hablado, su mensaje fue claro y contundente, deseamos que nos gobierne una mujer: Xiomara Castro. El problema que se tiene que analizar es que ella es mujer jugada, fue primera dama de la nación en un gobierno que estuvo envuelto en sinsabores hasta culminar en el golpe de Estado perpetrado por el ala conservadora del Partido Liberal, el Nacional, la banca y la empresa privada en contubernio con las Fuerza Armadas, sometiendo a la población a la violación descarada de sus derechos humanos y a muertes de personas inocentes que se mantuvieron en rebeldía y que fueron lenta pero eficazmente masacradas, dejando luto y dolor en un pueblo que deseaba romper las cadenas de la oligarquía enquistada en el poder que emana del pueblo, poder que estaba secuestrado.



Después de 12 años en los cuales el robar con descaro era un evento cuasicotidiano, mintiendo con el cinismo de maleantes sinvergüenzas que hicieron llorar a sus madres por ser señalados como rateros de altos quilates, la empresa que doña Xiomara se ha echado sobre sus hombros es inmensa; deseamos que no le vaya a quedar grande la camisa, el deseo es que se asesore de las mentes más brillantes de hombres y mujeres probos, íntegros, para quienes el interés diario sea la nación y su conglomerado, para que así el bien común se dispense como si fuese los rayos solares, que esparcen su luz sin ver si se es rico o se es pobre.



Lo primero es escoger a los funcionarios que la acompañarán en las diversas carteras ministeriales; no poner a los mismos del pasado cuando gobernaron como liberales, recuerden que ahora la mesa no está servida, hoy la mesa está vacía porque se la hartaron, con la bulimia que tenían, los gobernantes que se están despidiendo, quienes por ser tan cobardes no irán a la toma de posesión presidencial, sino que volarán con maletas llenas de billetes o con tarjetas de crédito o débito que poseen en otros países donde la extradición no existe.



Reestructurar el presupuesto general de la República: menos para los militares, más a salud y educación. Consolidar el poder en el Congreso Nacional haciendo alianzas confiables para revocar el Código Penal de la impunidad, revocar la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios, legislar para reducir la cantidad de diputados. Deberá cambiar al comandante del Ejército que fue dejado por los que entregaron la soberanía nacional al no defender la integridad territorial que está siendo vendida en parcelas; mas deberá escoger a un comandante que no esté al servicio ni se acomode a los intereses personales, sino a alguien que vele porque la soberanía se deba respetar.



La tarea es ardua y el camino a recorrer es largo, deseamos que sea ella la que gobierne y no que su marido esté manipulando los hilos del poder y sea ella un simple títere de los caprichos del hombre del sombrero. Si se le ha dado el poder, manéjelo con sabiduría, déjese amar por el pueblo que ha puesto sus esperanzas en usted, que sus decisiones sean tomadas para el beneficio de la hondureñidad y no de grupos de poder, sacúdase a los sobalevas, escuche a los miembros de otros partidos cuya alianza hizo posible la victoria, asígneles funciones y que den repuestas a sus obligaciones. Recuerde, la historia juzgará a Xiomara Castro de Zelaya y no aquellos que fueron más de la misma…