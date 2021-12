Columnistas

El inicio de un año siempre trae consigo muchos propósitos. Y antes de comenzar a reflexionar sobre el específico de la lectura, que es el que me ocupa hoy, quiero que se detenga a ver con qué aspectos de su vida están relacionadas sus metas para 2022. Ese puede ser un buen reflejo de lo que de verdad sostiene como una prioridad en su vida.



Si usted se hará para 2022 un propósito de lectura, quiero darle unas humildes recomendaciones. Puede que busque la lectura porque considera que le ayudará a crecer como persona, porque le gusta la literatura, porque quiere acercarse a un círculo más intelectual y, ¿por qué no?, porque quiere ganar cierto prestigio encubierto. Lo cierto es que, sea cual sea el motivo, es una buena decisión solo si la lectura lo hará feliz, es decir, que hallará en ella algo de disfrute (en el sentido más amplio de la palabra).



No hablaré de ningún libro en específico para no crear ningún prejuicio, pero sí recomendaré, en términos generales, que se acerque a la literatura hondureña.



En otras ocasiones he dicho que no tenemos una gran tradición literaria, argumento que sostengo en este artículo, pero es imperativo que un país lea su propia literatura. Conversaba el otro día en una librería de Tegucigalpa sobre que hay libros que no se mueven de las estanterías por falta de publicidad y por falta de un verdadero “boca a oreja”, o sea, porque no hay un lector inicial. También porque escasamente se publican reseñas de los libros. Hay obras cuyo comentario es inexistente.



A pesar de que hay libros que destacar y rescatar en los últimos años, ninguno de ellos ha sido un verdadero fenómeno, en parte por el poco interés del público general. He observado que hay cierta inclinación (y casi una exclusiva devoción) a los textos extranjeros, sobre todo a aquellos que gozan de cierto beneficio de la publicidad.



No importa si son textos de Molina o Turcios, o la ópera prima de un joven autor, lo importante es que añada a su lista de textos autores nacionales. De todas las épocas y corrientes estéticas hay autores y textos rescatables. Muchos de ellos se merecen una edición comentada e incluso una obra crítica que no tienen.



A los más adentrados en el mundo de las letras les puedo proponer que este año 2022 vayan más allá de la obra en sí. Un buen lector siempre tiene ganas de más e irá por el comentario crítico: esto es un signo de madurez lectora. Y si no existe, pues entonces habrá que crearlo.



Sé que a las nuevas autoridades del país se las están cargando con cientos de peticiones, pero es que no hay en Honduras alguien que no tenga nada que pedir. Ahora sumo una, que en realidad ya se ha hecho: es necesario un plan nacional de animación a la lectura. Y, más allá de todo lo romántico que encierran los libros, hay que recordar que son una industria y que como tal necesita dinamizarse.



Si usted tiene en su plan de lectura más de un libro hondureño, luego puede leer “lo que sea”. Aunque si su interés es acercarse a la creación literaria, le recomiendo comenzar (o recomenzar) por los clásicos, si es que por un descuido no lo ha hecho, ya que quizá no haya manera de hacer poesía lejos, por ejemplo, de los clásicos grecolatinos. Claro, esta es solo una observación de este humilde lector, que ha entendido que la literatura también es un asunto de tradición.