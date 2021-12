Columnistas

Aún está espeso el cielo de los últimos humos de los petardos reventados en la noche buena, esa noche alegre y superficial para los que han concebido la Navidad de otra manera, menos religiosa y más pagana; reducida a luces de colores, festejos banales, regalos, borracheras y hartazgo en una vorágine consumista que nos bombardea constantemente dentro de las burbujas de luces y villancicos con olor a pólvora.



Pues bien, lejos de esos silbidos de explosiones artesanales, es una «fiesta» de consumo, ruidos y excesos, de luces parpadeantes, de bebidas y ropas que se estrenan como un artilugio de «buena suerte». La Navidad no es más que una nueva oportunidad para la reflexión y plantearnos nuevas expectativas y proyecciones de lo que será el próximo año, un nuevo gobierno, un nuevo plan de país y las promesas de siempre, pero esta vez con más energía, con ánimo de ilusionarnos con las grandes transformaciones que requiere esta Honduras.



Pero toda transformación, social o política, debería pasar por una evolución espiritual, tal como José y María, cuando huyeron del genocidio ordenado por Herodes, un proceso histórico que simboliza la esencia prodigiosa de la Navidad y el nacimiento de un ser luminoso, en un escenario de oscurantismo, crimen y represión en medio de una matanza de los niños inocentes recreada en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo.



Hoy buscamos huir todos del escenario pandémico, de la nueva ola del terror, de los rastros de muerte y ruina que deja su paso por este mundo, donde la cristiandad debe reflexionar sobre aquel milagro de Belén, que, en circunstancias miserables, rodeadas de la noche y la persecución de otra peste de asesinos buscaban detener la luz del mundo que nació en ese momento, donde la transformación de la divinidad en humanidad se da a través de un niño.



Hoy otros niños huyen de la injusticia, otros padres pobres son perseguidos de la espada implacable de la injusticia, del hambre, la corrupción, de las imposiciones políticas que arrasan con la educación y la salud, solo para imponer una dictadura, no importa si es populista de derecha o de izquierda, hoy en día se confunden y se arropan en las mismas banderas de la infamia y perversidad; dictadura siempre será una dictadura y los pobres serán siempre pobres y humildes como Jesús y sus padres, humilde como el pesebre donde le tocó nacer, y que más de dos mil años más tarde, siguen naciendo niños en las aceras, porque no hay camas ni ambulancias, ni siquiera hospitales adecuados para que nazcan los niños de este país, donde nos quieren engañar con el discurso de que la pobreza es un mandato de Dios, mientras los gobernantes se roban los presupuestos sanitarios y los demás dineros públicos del Estado.



Hay que repensar estos días de tanta incertidumbre, reflexionar cómo estamos sobreviviendo, no solo como creyentes de esta fiesta, sino también como ciudadanos empoderados de los cambios políticos que veremos el próximo enero, cuando los saqueadores del país serán echados del templo, tal como Jesús expulsa a los mercaderes del chantaje, en un templo de culto; volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores y les dijo: «Está escrito: mi casa será llamada casa de oración. ¡Pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de bandidos!».



Una cueva de delincuentes, tal como ocurre ahora y bailan en una fiesta del consumo y despilfarro, de exaltación de estatus y riqueza, de burla a los pobres, con ladrones pletóricos y nuevas figuras políticas, ansiosas por el poder, que, dentro de unos meses, seremos la miseria que alimente la soberbia de las navidades de ellos, cuando se encumbren por encima de una democracia que hoy es benévola con los ganadores, pero mañana seguro, no será invitada a la mesa de la Navidad.