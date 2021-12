Columnistas

Se fue el bicentenario y no hubo nada firme como recuerdo, excepto una hermosa imagen de José del Valle y una cápsula del tiempo que va a sellar en días próximos la Dirección de Cultura de la municipalidad de San Pedro Sula y algún otro objeto concreto que me esfuerzo por adivinar y no veo. Instituciones, empresas, academias se fueron por lo fácil, que fue emitir unas cuantas formas publicitarias, videos lindantes de lo serio a lo cursi, mensajes aéreos, canciones y cancioncitas, teleconferencias que arrasa el viento tropical histórico y de estatuas nada ni túmulos, monumentos, hospitales categoría diez o el súper laboratorio que dona a la patria por siempre la empresa privada, las cincuenta mil computadoras con que dota a la educación el ministerio correspondiente, los quince millones de árboles que plantan las fuerzas armadas, alguna nueva universidad técnica, cien kilómetros de instalado riego agrícola, 400 ambulancias populares, la prohibición de cortar un árbol: boñiga de propaganda, falsedad, mentira, engaño, superficialidad, embuste ideológico, patrioterismo.

¿Cuántos libros científico literarios publicaron universidades, entes privados y el Estado acerca de la celebración? Vergüenza cero, cinismo monumental. Y eso en lo concreto; no se diga en lo espiritual.



Arribando el centenario de independencia (1921) resurgió con fuerza el movimiento unionista, inigualado desde la época de Morazán, recuerda un ilustre autor. “La idea de reunificación de los países nunca había desaparecido, como demostraron el fallido intento de imponerla manu militari por el presidente chapín Justo Rufino Barrios en 1885, que le costó la vida, y los esfuerzos finiseculares del mandatario de Nicaragua José Santos Zelaya”.



“El movimiento unionista brotó en Guatemala entre opositores a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898). Este personaje, como Porfirio Díaz (México), se había reelegido en 1904, 1910 y 1916 con apoyo de la oligarquía cafetalera y EUA, cuyos intereses representaba, en especial del monopolio United Fruit, al que concedió grandes extensiones de tierras y exenciones tributarias.



El movimiento contestatario, cuyos líderes eran de familias acaudaladas, no alcanzó verdadera fuerza hasta conquistar a las masas populares, en especial a los reducidos núcleos de obreros y artesanos, bajo influencia mutualista”.



Al acercarse el centenario de independencia (1919) los opositores a Estrada Cabrera fundaron el Partido Unionista, para derrocar a la dictadura y refundar la Federación. Su programa incluía elevar el nivel de vida del pueblo, mejorar la instrucción pública y convocar a elecciones para gobierno parlamentario. El movimiento unionista creció mientras se incrementaba el descontento por el deterioro de la economía. Huelgas, protestas públicas y motines pusieron en crisis al régimen que, tras resistir por una semana, cayó el nueve de abril de 1920. Estrada Cabrera fue declarado “enfermo mental” y encarcelado -moriría en prisión tres años después.



No se comprende aún pero es probable que el mayor logro de celebración del bicentenario fuera en Honduras el desmantelamiento electoral de la dictadura conservadora cachureca, ojalá por siempre.