Este año estamos presenciando fenómenos políticos y económicos milagrosos. No esperábamos una victoria tan arrolladora de la oposición, pero doña Xiomara Castro obtuvo una victoria contundente. No anticipábamos que tan solo unos cuantos meses después de darse a conocer las cifras macroeconómicas del Banco Central de Honduras (BCH), en julio del corriente, al revisar el Programa Monetario, cuando el crecimiento económico se estimaba entre 3.2% y 5.2%, en octubre y diciembre se elevarían dichos cálculos, de tal forma que de un 8.0% y 9.0% ahora la proyección ha subido hasta el 10.0% y el 11.0%, con lo cual ya logramos ganarle a El Salvador y a México, en donde sus gobiernos consideran que en 2021 crecerán un 9.0% y 6.0%, respectivamente; pero estamos abajo del crecimiento de Panamá (12.0%).



Si bien es cierto que el efecto rebote favorece a las economías que durante la pandemia del covid-19 han afrontado grandes baches económicos, no esperábamos que en nuestro país dicho efecto fuera tan grande. Pasar de un 5.2% a un 11.0% en tan solo cinco meses nos resulta casi milagroso, aunque no podemos dudar de la seriedad de las autoridades monetarias. Posiblemente todo se deba a que en una situación regional y mundial tan impredecible las estimaciones económicas cambian con mayor celeridad a la que estamos acostumbrados. Obviamente, debemos descartar que en las mismas existan elementos ideológicos partidistas. Las últimas proyecciones del crecimiento económico las dio a conocer el pasado martes 14 del corriente el presidente del BCH, Wilfredo Cerrato, durante la presentación a comunicadores del libro “Juntos hicimos historia, 8 años” de Juan Orlando Hernández.



Este año también nos sorprendió el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que ha realizado recientes publicaciones acerca de una nueva metodología para calcular la pobreza en Honduras. Mientras en un boletín de noviembre asume una pobreza general del 59.2% para 2021, en los cuadros publicados en el sitio web ine.gob.hn en el mes de julio, la misma descendía a un 54%. Resultaría entonces que entre julio y noviembre de 2021 la pobreza general ha disminuido 5.2 puntos porcentuales, lo cual constituye otro verdadero milagro estadístico.