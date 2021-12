Columnistas

La voluntad del pueblo se expresó, el mandamás ha hablado, su mensaje fue claro y contundente, deseamos que nos gobierne una mujer; Xiomara Castro de Zelaya.

El problema que se tiene que analizar es que ella es gallina jugada, fue primera dama de la nación en un gobierno que estuvo envueltos en sinsabores hasta culminar en el golpe de Estado perpetrado por la ala conservadora del Partido Liberal, el Partido Nacional, la banca, la empresa privada en contubernio con las Fuerza Armadas, sometiendo a la población a la violación descarada de sus derechos humanos, muerte de personas inocentes que se mantuvo en rebeldía y que fue lentamente pero eficazmente masacrada, dejando luto y dolor en un pueblo que deseaba romper las cadenas de la oligarquía enquistada en el poder que emana del pueblo, poder que estaba secuestrado.

Después de 12 años donde el robar con descaro era un evento cuasi cotidiano, mintiendo con el cinismo de maleantes sinvergüenzas que hicieron llorar a sus madres por ser señalados como rateros de altos kilates, la empresa que doña Xiomara se ha echado sobre sus hombros es inmensa, deseamos que no le vaya a quedar grande la camisa, el deseo es que se asesore de las mentes más brillantes y hombres y mujeres probos, íntegros, que el interés diario sea la nación y su conglomerado para que el bien común se dispense como si fuese los rayos solares que esparcen su luz sin ver si es rico o se es pobre.

Lo primero es escoger a los funcionarios que la acompañaran en las diversas carteras ministeriales, no poner los mismos del pasado cuando gobernaron como liberales, recuerden que ahora la mesa no está servida, hoy la mesa está vacía porque se la hartaron con la bulimia que tenían los gobernantes que se están despidiendo y por ser tan cobardes no irán a la toma de posesión presidencial, volarán con maletas llenas de billetes o tarjetas de crédito o débito que poseen en otros países donde la extradición no existe.

Restructurar el presupuesto general de la república, menos a los militares más a salud y educación, consolidar el poder en el Congreso Nacional haciendo alianzas confiables para revocar el Código Penal de la impunidad, revocar la ley de protección de funcionarios y exfuncionarios, legislar para reducir la cantidad de diputados y suplentes, deberá de cambiar al comandante del ejército que fue dejado por los que entregaron la soberanía nacional al no defender la integridad territorial que está siendo vendida en parcelas, más deberá escoger a un comandante que no esté al servicio ni se acomode a los intereses personales, sino alguien que vela porque la soberanía se deba respetar.

Deberá gobernar con presupuesto todos los años y no como aquellos años que por pereza o por falta de dinero no mandaban un anteproyecto de presupuesto para ser discutido y aprobado por el Congreso Nacional sino que simplemente se giraba un oficio circular que decía: “ será el mismo presupuesto del año pasado”, que se crea la CICIH no con Luis Almagro y su ridícula OEA sino con el beneplácito de la ONU, que tenga plenos poderes para sacudir la cobija y encuentre a los verdaderos tiburones de la corrupción y les apliquen la ley, que el saqueo del Seguro Social no quede en impunidad como todos los casos de latrocinio con dineros destinados para la construcción de carreteras como la de Lepaterique donde el dinero se esfumó, lo mismo de las casa de los contenedores, la cárcel de Naco, la de los hospitales y centros de salud, el dinero del Tasón que no tiene transparencia, rescatar a las empresas nacionales como Hondutel para que vuelva ser la empresa de grandes éxitos, revocar los contratos leoninos de la ENEE, hacer nueva infraestructura de escuela y colegios.

La tarea es ardua, el camino a recorrer es largo, deseamos que sea ella la que gobierne y no su marido el que esté manipulando los hilos del poder y sea ella un simple títere de los caprichos del hombre del sombrero.

Recuerden que no deseamos más carretillas, que si la CICIH investiga el gobierno del 2006 al 2009 muchos serían los que irían a parar de patitas a las ergástulas y que muchos que se hicieron millonarios por obtener el moje debajo de la mesa, recuerden que están libres por la impunidad que les dio el Acuerdo de Cartagena, recuerden que el pueblo los recuerda como aquellos que se “hartaron el dinero de la reducción de la pobreza”, la pregunta es: ¿acaso el color del pabellón nos hará mejor ciudadanos? es importante rescatar los valores patrios, más el pueblo que está con hambre, con frío, viviendo en casuchas, con salud precaria, analfabetos, en condiciones laborales deplorables desea no salir huyendo del suelo patrio porque la miseria se hizo más inmensa y que es preferible dejar los huesos en los caminos del destierro voluntario que nos llevan a tener una brizna de esperanza que ser enterrados en un suelo que dice ser nuestra patria y vivir con la desesperanza cada día.

Si se le ha dado el poder; manéjelo con sabiduría, déjese amar por el pueblo que ha puesto sus esperanzas en usted, que sus decisiones sean tomadas para el beneficio de la hondureñidad y no de grupos de poder, sacúdase a los sobalevas, escuche a los miembros de otros partidos cuya alianza hizo posible la victoria, asígneles funciones y que den repuestas a sus obligaciones.

Recuerde, la historia juzgará a Xiomara Castro de Zelaya y no aquellos que fueron más de la misma…