Las fiestas de hoy 24 de diciembre tienen este 2021 un matiz diferente, o al menos eso parece en el ánimo de los hondureños, quienes, desentumeciéndose de más de año y medio de confinamiento y restricciones, y con índices mínimos de coronavirus, salieron a repletar los comercios y las calles.



Pongamos un ejemplo: en una gran tienda del país, a mediados de octubre -aunque parecía prematuro-, cubrieron los estantes con entretenidos productos de Navidad: árboles artificiales, juegos de luces de colores, guirnaldas, duendes, bolitas, coronas, figuras del nacimiento de Cristo y, en fin, de todo.



A principios de diciembre el cambio era sorprendente: los productos se redujeron en apenas tres góndolas exhibidoras, y con 50% de descuento; este oficio de preguntar nos llevó hasta una de las dependientas, por medio de la cual nos enteramos de que todo se había vendido; ella misma estaba sorprendida, porque la Navidad anterior, la de 2020, fue un fracaso y hubo muchos despidos.



Los que han salido de compras estos días coincidirán con nosotros en que es una locura, los bulevares están imposibles de vehículos y si se pretende entrar a cualquier mall, se debe tener paciencia y gasolina para esperar en las angustiantes filas; como diría el coloquialismo: “Las tiendas, hasta la pata; los bancos ni digamos”.



Lo bueno es que la reactivación del comercio ha devuelto miles de empleos. Quienes quedaron sin contrato ni ingresos por culpa de la pandemia al menos respiran un poco con el trabajo esporádico; lo malo es la aglomeración por todas partes, mientras el virus sigue acechando nuestro descuido.



Otros concuerdan en que, aparte del ambiente navideño y de que el virus remitió un poco, el buen rollo de los hondureños se debe a que las elecciones generales fueron creíbles y en paz; toda la atmósfera de peligro y caos que se generó como disuasivo para ir a votar era infundada.



La votación masiva de 3.5 millones de hondureños representa un poco más del 68% del electorado, esto nos hace creer que casi todos participamos y -sin importar si se ganó o se perdió- queda la sensación de que hicimos las cosas bien, que funcionamos como sociedad civilizada y, lo más importante, que el resultado es lo que decidió la mayoría.



Y como no hay nada perfecto, también lamentamos que unos pocos bandidos hayan metido mano para empañar nuestro esfuerzo colectivo de que todo saliera bien, y quizá por eso convenimos en que se castigue a los que alteraron actas y trataron de burlar el proceso electoral, de enlodar lo que al Consejo Nacional Electoral y a nosotros nos daría orgullo.



Como sea, da la impresión de que ha resurgido la esperanza y el entusiasmo entre los hondureños, lo dicen en los cafés y en las reuniones de amigos y familiares, cada vez más frecuentes. Solo queda no confiarnos del coronavirus y sus terribles mutaciones: que tengamos más hospitales, solo por si acaso, pero que no los necesitemos.