Las demandas sociales acumuladas serán una fuerte presión para el gobierno de doña Xiomara Castro y el partido Libre. Los grupos sociales organizados sometidos a una fuerte represión en los últimos 12 años podrían explotar si el nuevo gobierno no diseña una justa y creíble estrategia de negociación inmediata y urgente. Esta estrategia de negociación debe ser promovida urgentemente, ya que sin duda la nueva oposición buscará todas las formas de manipular el descontento popular, que provocaron ellos mismos en sus 12 años de gobierno. Para ello tienen a muchos aliados infiltrados en las organizaciones populares, con los que lograron una relativa sumisión en la docena de años en que el grupo más corrupto en la historia del país ocupó todos los poderes del Estado. Seguramente, pretenderán en los primeros meses de 2022 evitar el arranque del mandato de doña Xiomara Castro y el desarrollo de las medidas incluidas en su plan de gobierno.



El periodo poselectoral nos va descubriendo a cada minuto la miseria ética de la mayoría de los políticos. Por eso, las acciones subrepticias para desestabilizar el gobierno de la primera mujer hondureña electa presidenta ya deben estar ejecutándose. Seguramente, afectarán mucho los previsibles exabruptos del primer designado presidencial electo, con grandes espacios en las medios de comunicación, quien representa, en la coalición triunfadora, a un grupo de empresarios del país con muy débil apoyo popular, si vemos la poca cantidad de diputados electos del Partido Salvador de Honduras.



El gremio magisterial es uno de los más golpeados y reprimidos por los gobiernos del Partido Nacional, y el sistema educativo, el más descuidado de todos los servicios sociales en los últimos 10 años. El nuevo ministro de Educación debe ser alguien con una fuerte habilidad de negociación y generador de confianza para evitar que algunos dirigentes magisteriales, de línea nacionalista, manipulen, desde la base, el descontento acumulado de los profesores. Ellos saben que el gobierno de doña Xiomara no los reprimirá como lo hizo Juan Orlando Hernández, quien, aparte del excesivo uso de las fuerzas de la Policía y el Ejército, aplicó despidos injustificados para intimidar con saña, como en el caso del profesor Roberto Ordóñez, exdirector del Instituto Central de Tegucigalpa.



Los sindicatos del sector salud y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que fueron, a mi juicio, los sectores organizados más beligerantes ante las medidas antipopulares de los gobiernos posgolpe de Estado, aglutinan en sus afiliados a una multitud insatisfecha que ha sufrido terribles injusticias, como las vividas en el gremio de salud, que trabajaron en la pandemia sin las condiciones mínimas de bioseguridad, mientras que los funcionarios altos del gobierno robaban inmisericordemente. Sin duda, estos trabajadores de la salud e indígenas querrán una atención preferencial sin sectarismo. Sin duda, las demandas no satisfechas por los tres últimos gobiernos en Honduras, caracterizados por una permanente y cínica corrupción, serán la principal presión del gobierno de doña Xiomara Castro, mujer valiente a quien la mayoría de la población hondureña le dio su voto de confianza, esperanza y fe.