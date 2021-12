Columnistas

No podía creer que el Congreso Nacional de la República nombrara a Ricardo Álvarez como diputado al Parlacen. En alguna parte había leído que los representantes en el organismo parlamentario son electos por sufragio universal por cada ciudadano de los Estados miembros, como en efecto así lo es. No obstante, las mismas reglas del Parlacen permiten que en aquellos Estados donde exista vicepresidente o designado, este, una vez que sale del cargo, puede ser nombrado directamente por la directiva del Congreso de su país. Igual condición tienen los que han ocupado el cargo de presidente, podrán formar parte del cuerpo del organismo mencionado cuando dejen sus puestos, sin necesidad de trámite. Hasta el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, a última hora, logró colarse como diputado al Parlacen.



En el caso de Honduras, en el pasado proceso electoral nadie votó por los diputados al Parlacen, nunca se supo a quiénes y quién escogió a los candidatos para ocupar una curul en el Parlamento Centroamericano. En Honduras, según el artículo 202 de la Ley Electoral, para la integración de la lista de los diputados propietarios y suplentes al Parlamento Centroamericano se debe aplicar el principio de representación proporcional, tomando como base el cociente nacional electoral. De esta manera, los diputados al Parlacen por parte de Honduras, su número y nombre, se determinan por una simple operación matemática. Ahora que el CNE da a conocer quiénes serán los diputados al Parlacen, pareciera que salieron de la manga de la camisa de algún prestidigitador.



Si los representantes hondureños en el organismo aludido en muchos casos son hasta desconocidos por la población, es más desconocido el trabajo que realizan. Ninguno de los problemas graves por los que pasan los pueblos de la región son tema de debate de los parlamentarios centroamericanos. El desempleo, migración, deuda externa y otros, como la pandemia del covid-19, no han sido abordados. Parodiando al escritor español Miguel de Unamuno, podemos decir que ese organismo existe para enterrar a los que se mueren y celebrar el cumpleaños a los que viven.



En tres décadas que tiene el Parlacen como representante de los pueblos de Centroamérica y la hermana República Dominicana, han sido más los escándalos en que se ha visto envuelto que las obras en favor de las causas que defiende. El último acto vergonzoso fue el de los hermanos Martinelli, quienes fueron capturados en Guatemala y posteriormente extraditados a Estados Unidos por habérseles vinculado al lavado de activos en el caso Odebrecht. Los hermanos Martinelli, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), estaban en proceso de ser juramentados como diputados suplentes en el Parlacen. Para muchos analistas, la aspiración de algunos compatriotas por vincularse al organismo legislativo centroamericano tiene que ver más con el afán de seguir disfrutando de inmunidad, cuestión que es un privilegio en la legislación parlamentaria.



Mucha razón tenía Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, cuando decía que, a ese organismo “Lo reformamos o lo cerramos”.