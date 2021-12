Columnistas

San Guayabo es el apodo que monseñor Enrique Santos le adjudicó a mi padre. La vida de ‘don Layo’, como cariñosamente le decimos, es un gran ejemplo para toda su familia. A los 40 años quedó ciego, pero en vez regalarnos penumbras y sombras, su vida ha sido un arcoíris que todavía nos ilumina y entusiasma.



El pasado octubre cumplió 95 años y ya empezó a perder su memoria de corto plazo, aunque mantiene vivos sus recuerdos más antiguos. Antes de perder la vista fue un hombre alegre y fiestero al que le gustaba declamar poesías, cantar sin guitarra, leer novelas de vaqueros, negociar granos y cerdos y jugar damas y casino. Después de quedar ciego, mi progenitor continuó siendo alegre, recitando poesías y cantando sin guitarra, pero tuvo que aprender braille y a manejar el bastón en la Escuela Pilar Salinas; se hizo muy devoto de la Virgen María y aún reza muchos rosarios; comenzó a vender lotería mayor y chica, agenciándose buenos ingresos, que le permitieron incluso concederme un préstamo para comprar mi primer auto.



Le encanta cantar la “Chancha coqueta”, la cual me reservo porque es un patrimonio inmaterial, que únicamente compartimos en familia los días de su cumpleaños. Su testimonio personal nos ha enseñado tres valores: trabajo intenso, respetar la palabra empeñada y ser honestos a ‘carta cabal’. Cuando yo era un niño, recuerdo haberle preguntado a qué velocidad viajaban los muertos; su aguda respuesta consistió en decirme: “hijo, viajan a la velocidad del pensamiento”.



Todavía le gusta recitar una poesía de 120 versos de José Santos del Valle (1849-1906) aprendida en sus años mozos, la cual parcialmente dice así: “Pajarillo afortunado, ¿qué buscas, di qué deseas, que alegre revoloteas, junto a mi humilde mansión? ¿Vienes del bosque vecino, donde dejaste a tu amada, a visitar mi morada, pajarillo juguetón? Muchas veces he escuchado, tu canto tierno y sencillo, ¡oh, cándido pajarillo! Envidiando tu existir. Tú eres más feliz que el hombre, que vive sobre la tierra, haciéndose eterna guerra, y odiándose hasta morir. De corrupción y miseria, está el orbe casi lleno; podredumbre, lodo y cieno, infectan la humanidad. El error y la mentira, la negra envidia y el dolo, ocupan el puesto sólo, del bien y de la verdad. Los hombres se han extraviado, por tortuosa, oscura senda, y ya no hay quien los comprenda, un caos el mundo es ya. Al vicio virtud le llaman, y a la virtud llaman vicio, demente al que tiene juicio, y loco al que cuerdo está”.



Cada vez que lo visito, su rostro se ilumina y me pregunta el nombre de sus nietos y biznietos, debido a que suele confundirlos. Le angustia oír que puede perder la modesta jubilación que recibe de Hondutel porque siente orgullo de poder pagarle a una gran mujer que lo cuida y alimenta con esmero y cariño. Agradezco a Dios por mantenerlo vivo y saludable; y además, por la persona que lo atiende diariamente, y los amigos que lo visitan.