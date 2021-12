Columnistas

Debo advertir que es posible que estas palabras estén excesivamente condimentadas de nostalgia, de esa que se tiene de la niñez y de la juventud. Recuerdo a mi abuela preparando tamales para toda la familia. Mismos que serían o desayunados o almorzados el día de Nochebuena. La jornada comenzaba con visitas matutinas entre familias. ¿Cómo hacían los adultos para organizarse sin WhatsApp? En las visitas, que siempre tenían de fondo imágenes y sonidos de las infaltables películas de Navidad, se intercambiaban torrejas, manzanas, uvas y todo lo que se pudiera. Por esta época nadie sabe para quién trabaja.



Y por la noche llegaba la cena, con olor a horneado, cocido, pólvora y ropa nueva. Tíos, primos y hasta amigos se congregaban para celebrar la Navidad. Al día siguiente por supuesto que se comía lo mismo que el día anterior. Unos, tamales; otros, lo de la cena. También los hechos se recalentaban con la plática, porque ¿qué es una buena anécdota si no se puede rememorar con otros en voz alta? Todo tomaba un aire épico. Ese es, según un consenso más o menos popular, el programa de la Navidad de los noventa, tal vez finales de los ochenta y tal vez inicios de los dos mil.



Y ese mismo halo tenía la fiesta de Nochevieja, o como la llamamos en Honduras: el treintaiuno. Pero este día, a diferencia del veinticuatro, lleno de supersticiones, debido a que se comienza un nuevo ciclo.



Hay quienes afirman que las celebraciones de Navidad de ahora no son iguales, que todo tiene un tono menos romántico y hasta se las califica de aburridas. Y es lógico que no sean iguales, los tiempos han cambiado. Vivimos en un país más inseguro en el que abundan los circuitos cerrados hasta en las colonias menos exclusivas, las casas están amuralladas y da miedo tomar un taxi en la calle. Nos hemos vuelto una sociedad hacia adentro, adentro de nuestros barrios, de nuestras casas y de nuestros celulares y computadoras.



También es cierto que las tradiciones se desgastan. En la época que me ocupa en este artículo se instaló una forma de celebrar, unos rituales que se debieron a una coyuntura. Los noventa eran años de avance tecnológico, pero no tan acelerado, años de novedades, pero no tantas. Las suficientes. Al fin y al cabo, cada Navidad es hija de su propia época.



Recordamos con nostalgia esas fiestas decembrinas, pero a todo en esta vida le llega el momento de ser eso: pasado y parte de la nostalgia. Nada más. Y hasta hay algo de gracia en que las cosas queden en el pasado. Lo eterno puede llegar a ser insoportable.



Como cristiano católico debo decir que no debería ocuparnos o preocuparnos tanto la morfología de la fiesta sino la manera espiritual en la que la vivimos. Incluso para los no creyentes se dan las condiciones para reconciliarnos con nosotros, con los otros y con el mundo. También esta época es propicia para las buenas obras y para los cambios que nos conducen a una vida mejor.



Hay que abandonar la idea de que para que sea una buena Navidad deban pasar unas cosas, como si fuera un paquete que compramos y deba cumplir unos requerimientos. Ahora que estamos a las puertas de una nueva celebración tratemos de disfrutarla como es y no como quisiéramos que fuera o como pensamos que fue. Porque también es cierto que los hechos pasados por el agua de la añoranza parecen ser mejores de lo que en realidad fueron.