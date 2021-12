Columnistas

Se consideran conceptos contradictorios los de ética y política. Y es que con máximas como las de que “en la política y en la guerra todo se vale”, sin aplicar discernimiento, se da cabida a tales ideas como axiomas naturales, sin cuestionamientos. Y no tendría que ser. La política debe realizarse con el eje transversal de la ética. La conquista, ampliación y sustento del poder tienen que regirse por principios, valores y leyes que posibiliten la paz necesaria para alcanzar desarrollo. De lo contrario, cada falta ética es un rasguño, cuando no una herida profunda, al tejido social y a un potencial Estado de bienestar. Quienes dicen estar por la transparencia y el bien común debieran ser los abanderados de la ética política. Cuando revelan una ética flexible, ajustable a sus intereses, evidencian lo que en realidad son, otros como aquellos, más peligrosos aún. Se ha hecho paradigmática la afirmación de que si se triunfa en política se carece de ética, cuando la ética es indispensable para dotar de legitimidad no solo al poder mismo, sino a la lucha por alcanzarlo. La búsqueda y ejercicio del poder están regidos por la ley y ha de respetarse. Si no es la voluntad popular la que prevalece en el acceso a los cargos, seguro es que no será la voluntad popular la que defina las decisiones nacionales. Entonces, seguiríamos en lo mismo: el Estado botín al servicio de poderes fácticos y no del pueblo. El fraude electoral nos agrede a todos, sin excepción. No es asunto solo de políticos. Que no se queden solos los que reclaman contra el fraude electoral y por la transparencia. Al valioso joven Alan Macoto, entre otros, le están birlando su diputación. Las pruebas son contundentes. Los culpables de los delitos electorales los tiene en sus aliados y en su mismo partido. El zarpazo a la voluntad popular no solo le afecta a él, sino que distorsiona el futuro de toda la hondureñidad y, por exagerado que parezca, hay que actuar en consonancia y no permitirlo. No esta vez, como tantas veces en el pasado.