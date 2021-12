Columnistas

En su peregrinar por los caminos de la historia, Honduras ha experimentado más sinsabores, frustraciones y decepciones que quizá ningún otro país de la América.



Por 200 años, nuestro amado terruño ha librado feroces batallas, no solo contra los mezquinos intereses de los reducidos y selectos grupos criollos de dominación política, sino que también, en materia económica, social, cultural y ahora ambiental, enfrenta al imperio de la explotación económica y el marginamiento social, que mantiene al pueblo sumergido en un estado de permanente subdesarrollo humano.



En dos siglos y piquito, la búsqueda de liderazgos genuinos, de gobernantes capaces, de estadistas iluminados que entiendan los problemas y tengan claras y definidas las metas perseguidas ha sido tenaz y para nada fácil.



Nuestros paladines independentistas vieron frustrados sus sueños. Morazán murió, y con él su amor a Centroamérica; posteriormente, en el periodo de la frustrada Unión Centroamericana, muchos de sus precursores, inspiradores y defensores culminaron sus cortas existencias (murieron muy jóvenes) envueltos en un manto de frustración e impotencia al ver cómo las fuerzas de la caverna conservadora triunfaban una y otra vez frente a la necesidad de consolidar la Patria Grande de Morazán, sin fronteras que asfixiaran el desarrollo regional.



Dentro de pocas horas, Honduras estrenará una nueva gobernante. Una ciudadana en quien la mitad del electorado hondureño depositó sus esperanzas y confianza en que sabrá conducir la nave de la nación, por aguas turbulentas, pero con paso firme hacia puertos seguros.



Doña Xiomara no puede ser una gobernante más; no puede ser réplica de la mayoría de los ciudadanos que han ocupado el solio presidencial. Ni siquiera imitación del gobierno de su esposo, de cuya sombra, espero, sabrá liberarse con sabiduría, apartando aquellos asesores responsables de muchos de los desaciertos cometidos durante su gestión y que contribuyeron, por acción u omisión, al desastre que los últimos tres gobiernos se encargaron de elevar a nivel de tragedia nacional.



El entierro del odio y la recuperación de la armonía social debe ser prioritario. La euforia del triunfo no debe obnubilar a nadie, no debe desconocerse que el 50% de la población no apadrinó con su voto al partido de la presidenta electa, consecuentemente, la gobernabilidad debe lograrla la gobernante por sí sola, en las calles del país y no en los pasillos del palacio legislativo o en las mullidas oficinas del selecto y diminuto grupo de empresarios privilegiados.



Merkel nos ha dado la lección de hoy y del mañana, seis minutos de aplausos continuos por millones de alemanes entristecidos por su retiro, pero agradecidos con la mujer extraordinaria que por su eficiente gestión debe ser ejemplo vivo a emular. Aplausos similares le deseo a doña Xiomara para el final de su gestión cuatrienal.



Manos a la obra, estamos ansiosos por empezar a evaluar la brillantez de estadista con que estructure su próximo gabinete de oro.