Columnistas

El nuevo hijo del Partido Liberal, robusto, rebelde y gritón, nació en la calle, pero fue concebido en las noches de ausencia y extrañamiento del último de sus caudillos. Su nacimiento dio al traste con esa mayoría rojiblanca incontestable de la novísima era electoral hondureña, provocando, al mismo tiempo, un nuevo periodo de incertidumbres políticas, en el que habría espacio para sorpresas y sobresaltos de todo tipo.



A inicios de la segunda década del nuevo siglo, los del pendón azul estrellado vieron orondos cómo su suerte cambiaba. Aunque también fueron afectados por la desconfianza política predominante, mantuvieron un tercio de simpatías entre la población, que resultaba suficiente para dominar el escenario electoral.

Las elecciones de 2009 le brindó al nacionalismo una ventaja inédita que, dado el contexto de conflictividad postgolpe, favoreció la apertura del panorama partidario. De los cinco partidos “históricos”, se pasó a nueve en la contienda de 2013, y el desenlace dejó en claro que la mayoría absoluta que caracterizó en el pasado a los comicios hondureños pasaba al olvido: la suma de los porcentajes contrarios al ganador era superior a la de su tanto vencedor, lo cual ya había pasado antes en 2001 y 2005, en menor grado, para fortuna de los democristianos, quienes sacaron grandes réditos de su rol como gozne.



El ciclo electoral que acabó en 2013 era elocuente si alguien se detenía a observar bien su definición. El Partido Nacional era el nuevo dominador, pero no era el más grande del país, aunque así lo proclamara a los cuatro vientos: el 39% de la masa electoral no había acudido a las urnas y le adversaba el 61% de quienes sí habían acudido.

Esta realidad dejaba en bandeja de plata a la oposición legislativa el control del Congreso Nacional, pero finalmente se impuso el pragmatismo liberal y el viejo partido prefirió reciclar el pacto de gobernabilidad que ya conocía, menos disruptivo y con mejores garantías de gananciales. Voces descreídas -que antes de 2013 no daban oportunidad alguna a la enseña rojinegra de Libre- afirmaron que el cisma liberal sería temporal y que, tarde o temprano, la unidad volvería a su seno con el retorno del hijo pródigo; no obstante, de cara al nuevo ciclo electoral, los liderazgos de Libertad y Refundación no solo consolidaron identidad propia, sino que sortearon un feroz transfuguismo que les privó de siete diputados.

Al sopesar sus probabilidades para la nueva votación de 2017, arribaron a una clara conclusión: debían reactivar esa mayoría de oposición alrededor de un proyecto común (evitar la reelección del presidente nacionalista en ejercicio) y podían aprovechar la popularidad del sorpresivo outsider fundador del Partido Anticorrupción -huérfano de partido y compromisos- para volcarla contra el continuismo oficialista. Hoy es sabido que, aunque el resultado oficial dejó como ganador al Partido Nacional, la victoria fue estrecha y pírrica, con una ventaja frágil y cuestionada. Todo un presagio (continuará).