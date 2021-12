Columnistas

En los años que pasamos cubriendo las somníferas sesiones del Congreso Nacional, en los pasillos y en reuniones urgentes aprendimos a distinguir los acuerdos, negociaciones, componendas, trampas y vicios de la forma legislativa, y lo que significa ese juego aguijoneado por intereses económicos, empresariales, gremiales, sociales, diplomáticos y partidistas, y tantos más.



De modo que si un diputado -de buenas intenciones, pero despistado- presenta un proyecto, digamos, para prohibir la importación de camisas manga corta para que los brazos hondureños no sufran los violentos rayos UVA de nuestro sol tropical, le caen las avispas: importadores, fabricantes nacionales, dueños de tiendas y hasta los que venden fardos de ropa usada.



Cuando nuevos aspirantes a diputaciones prometen carreteras, puentes, escuelas, hospitales y la luna, sabemos que andan perdidos; que si quieren revisar los impuestos de las lentejas, tendrán que convencer al jefe de bancada, a su partido, a otros congresistas, y cruzar los dedos para que el importador sea el mismo que trae los garbanzos, si no, hay lío.



Escribiría Dickens, “como puede suponer el amable lector”, poderosos intereses concurren en la elección del presidente del Congreso Nacional; aunque los diputados lo votan en la cámara, la selección se hace en conciliábulos políticos, mesas empresariales y en una que otra embajada u organismos internacionales.



Por definición, se piensa que el partido que sacó más diputados deberá presidir el Congreso -en este caso sería Libre-, pero un acuerdo preelectoral le otorga al presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, la potestad de decidir, y él insiste en que será alguien de los suyos.



Pero, a pesar de ganar las elecciones generales, Libre, PSH y Pinu ni juntos alcanzan la mayoría simple de 65 diputados para escoger a la directiva del Congreso, y tendrán que apoyarse en otros, en el Partido Liberal, por ejemplo, que ya ofreció su voto, y no será gratis.



Algunos toman ese acuerdo entre Libre y PSH como si fuera en piedra, pero como grupo deben considerar qué conviene más para gobernar, porque los cambios que anuncia la presidenta electa Xiomara Castro precisan de una directiva estructurada y una bancada fuerte en el Congreso.



También pueden seguir disparándose en el pie, atacándose entre ellos, acusándose, o siguiendo en redes a gente que no tiene idea de los entresijos políticos o, peor, que propone o descalifica a personas que ni conocen; que alguien sea bueno en su oficio o profesión no garantiza un buen diputado.



Pronto vendrá la escogencia del Fiscal General, de la Corte Suprema y las revisiones estructurales; conseguir los 86 votos necesarios requerirá de astucia, negociación, quitar, ceder. Si el presidente del Congreso y su directiva, de Libre o PSH, no tienen la fuerza y entereza, todo habrá cambiado para que no cambie nada.