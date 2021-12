Columnistas

Ya era una tradición. Todos los años, el 15 de marzo, día de su cumpleaños, su casa se engalanaba con hojas y ramas de pino, abundantes cartuchos de flores y cintas de papel crepé; todo el día, música de marimba alegraba a los asistentes. Era la fecha en que se conmemoraba su nacimiento. Me refiero a la casa del general Tiburcio Carías, que había gobernado al país bajo una férrea dictadura y dejado a muchas personas descontentas una vez que dejó el poder. El día de su natalicio, su casa se llenaba de gente de diferentes posiciones sociales. Llama la atención que su residencia nunca estuvo protegida por policías o militares; apenas tenía una persona, que era el que le hacía los mandados.



Otro tanto podría decirse de Juan Manuel Gálvez, quien fue el que sucedió a Carías cuando este abandonó el poder. Todos los días salía a caminar por las calles de Tegucigalpa. Nadie lo acompañaba. Al propio general Oswaldo López Arellano, quien había participado en tres golpes de Estado, una vez que sus compañeros de armas lo alejaron del poder, era común verlo en su vehículo, acompañado únicamente de su motorista. Ya en los años de la llamada transición democrática, encontré a Carlos Montoya, en el tiempo en que fue presidente del Congreso Nacional de la República, caminando por el Parque Central sin ningún guardaespaldas.



La política cambia, y los valores que la sustentan se transforman y no siempre para bien, sino para debilitar los pilares en los que el pasado se fundamentaba. Los políticos están perdiendo hasta la vergüenza.



No digo que los gobiernos anteriores fueron mansas palomas, pero este gobierno, que está a punto de salir, quedará en la historia como el más corrupto y cínico en su actuar. Llegó al poder de la nación por dos veces, violentando la norma jurídica, y gastando en procesos electorales amañados millones de lempiras; durante se mantuvo al frente del Estado, dilapidó cantidades exorbitantes de dinero para realizar compras y obras de forma fraudulenta, gastando, a su vez, millones de lempiras en una propaganda que nunca cesó, todo para justificar su mal gobierno, y ahora que se va, manda a aprobar normas que obligan al Estado a darles protección a él y a todo su séquito que le acompañó en sus perversidades.



Entre las leyes y reformas impulsadas por Juan Orlando Hernández, en estos últimos días, está la aprobación de nuevos artículos a la Ley de Protección de Funcionarios y Exfuncionarios. Ocurre que ahora tendrán seguridad especial los miembros de comisiones de Seguridad y Defensa del Congreso, además de la titular de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Administración de Rentas (SAR), así como jueces, fiscales y exoperadores de justicia. La lista es más numerosa.



Con los escuálidos recursos de este empobrecido país, ahora miraremos con más frecuencia a soldados y policías, impecablemente vestidos y con armas ligeramente ocultas, cuidando casas de particulares, fincas y haciendas, lo mismo que cuidando esposas o concubinas de funcionarios y exfuncionarios en supermercados y en elegantes tiendas haciendo las compras de la semana. Esto, entre otras cosas, es lo que se quiere que cambie en la nueva administración.