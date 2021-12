Columnistas

Se ha iniciado el proceso de interacción entre los representantes designados por la presidenta electa y los distintos ministros y otros funcionarios públicos del gobierno actual para el proceso de familiarización con la situación de cada institución pública.



De las declaraciones vertidas, entendemos que las prioridades del nuevo gobierno en un inicio girarán alrededor de los siguientes ejes principales:



1. Combate a la corrupción



Se ha anunciado el regreso de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) como una de las medidas a tomar. Igualmente, la revisión, con el apoyo de los nuevos integrantes del Congreso, de los diferentes decretos aprobados previamente para construir un muro de protección para los funcionarios corruptos.



2. Narcotráfico



Un combate frontal al flagelo del narcotráfico, que, pareciera, ha llegado hasta las más altas esferas, por lo que Honduras ha sido clasificada como un “narcoestado”.



3. Crecimiento económico equitativo



El crecimiento económico es vital para cualquier país, para lo cual es también imprescindible tener una institucionalidad que funcione y evitar la politización de las instituciones llamadas a hacer que la ley se cumpla, en tal forma de cimentar un clima de seguridad para la inversión privada, nacional y extranjera, necesaria para que la economía se desarrolle y se genere el empleo productivo que tanto requieren los hondureños, no el empleo burocrático y politizado que solo representa un costo improductivo.



4. Reestructuración de la deuda externa e interna



El nivel de endeudamiento del país ha crecido fuertemente hasta llegar a representar casi el 60% del Producto Interno Bruto. El servicio de la deuda -capital e intereses- cada vez absorbe más recursos del presupuesto público y, por lo tanto, es indispensable lograr una readecuación, tanto en términos de plazos para amortización del principal, como de las tasas de interés vigentes. Esta presión se siente aún más en el caso de la ENEE, donde desde hace algunos años se diseñó un plan de reestructuración integral consensuado con el sector privado, que sigue inconcluso, y, por lo tanto, la solución cada vez es más compleja.



Atendidos los temas considerados prioritarios, el nuevo gobierno tendrá que trabajar en mejorar los servicios que ofrece el Estado en seguridad, salud y educación. No puede ser que las personas de escasos recursos no tengan acceso a servicios de salud de calidad y con la rapidez que cada situación particular amerite; del mismo modo, se debe brindar a los niños y jóvenes la oportunidad de enfrentar los retos de su desarrollo personal, con los conocimientos y destrezas que el mundo actual requiere.



Esperemos que, una vez que pase la euforia del triunfo, el nuevo gobierno no se apoltrone y se contente con continuar recibiendo las remesas que miles de hondureños nos envían desde el exterior y que son las que mantienen la relativa estabilidad económica y social de que gozamos. Honduras tiene retos enormes para lograr un crecimiento económico sostenido y equitativo, que permita mejorar las condiciones de vida de la población, y en especial, de la de escasos recursos. Necesitamos crecimiento y el uso focalizado y transparente de los recursos, con mecanismos que permitan el desarrollo integral de las personas.