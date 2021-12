Columnistas

A lo largo de nuestra historia pretérita y actual, las actuaciones de las y los diputados integrantes del Poder Legislativo han oscilado desde lo digno y positivo hasta lo indigno y negativo. Analizando la trayectoria de las personas electas por la ciudadanía para que las representen en sus respectivas jurisdicciones departamentales, a partir del golpe de Estado de 2009, salvo honrosas y minoritarias excepciones, se concluye que además de la plena subordinación a los designios del titular del Ejecutivo y de las redes que han secuestrado el Estado.

Se ha legislado de manera atentatoria contra el honor y soberanía de la Patria, emitiendo decretos a favor de poderes fácticos y no del interés colectivo y el bien común, blindándose para actuar -con impunidad- al aprobar un Código Penal cuyos efectos perversos ya se manifiestan con la liberación de delincuentes de cuello blanco que deberían continuar purgando los delitos perpetrados, directamente relacionados con el narcotráfico, lavado de activos, cohecho, abuso de poder, entre otras figuras jurídicas hoy reemplazadas con el propósito de favorecer a personas merecedoras de largas condenas, proporcionales a su actuar delincuencial.



Tal como afirma Fernando García Rodríguez, “el control absolutizado de los poderes y las instituciones del Estado como resultado del golpe de 2009 permite que, desde el Poder Legislativo, se flexibilice o elimine restricciones legales que protegen los bienes públicos y comunes del pueblo hondureño”. No es casual entonces que merezcan el repudio de quienes, confiando en ellas y ellos, les otorgaron su confianza concediéndoles su voto, lo que posibilitó el obtener un escaño congresional, elevado salario y canonjías que de hecho significan plegarse a los designios presidenciales. Así, han buscado perpetuarse ad infinitum, buscando reelegirse y continuar disfrutando de especiales privilegios.



No siempre nuestra historia registra legislaturas dependientes, obedientes y no deliberantes como las más recientes, también contiene páginas en que actuaron en función del honor e interés republicanos, con integridad, capacidad, patriotismo. Un ejemplo: los constituyentes de 1894 que abolieron la pena de muerte y castigos corporales, los de 1924 que por vez primera incorporaron legislación social en la Carta Fundamental, ampliada en la de 1957.



A partir de 2011 se inició el gradual y sostenido despojo de la soberanía nacional, al aprobarse la Ley del Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo, sin previa socialización con las comunidades. Los recursos de inconstitucionalidad presentados ante la Corte Suprema de Justicia por sectores de la sociedad civil fueron confirmados por la Sala de lo Constitucional el 2012, por ser tales reformas al Estatuto Fundamental -atribuyéndose facultades exclusivas de una Asamblea Constituyente- “contrarias a la soberanía popular y nacional, lesionar las disposiciones sobre la integridad territorial y alterar la forma de gobierno”.

Así, estos recientes congresos, del 2009 a la fecha, se convirtieron en nidos de roedores y parásitos, violadores del juramento de ser fieles defensores de la Constitución Política y auténticos representantes de quienes los llevaron, con su voto, a ocupar un escaño.