Columnistas

¿Quién tendrá las agallas, los arrestos, el valor o, como decimos vulgarmente, “los güevos” para poner en cintura a los maníacos del volante? No será el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ni la policía de tránsito; el primero, porque sabe cómo es la historia y lo permite, y los segundos, porque viven de las mordidas de estos.



¿Será el nuevo gobierno quien hará prevalecer las leyes? Siquiera que se aplique la Ley de Tránsito para que se puedan hacer las correcciones pertinentes y aplicarla con severas multas, decomisando los vehículos que utilizan los locos del volante o simplemente decomisando la licencia de conducir por siempre.



La osadía la venimos viviendo los ciudadanos de a pie por décadas, la historia es la misma, las promesas son las mismas, los protagonistas son los mismos al no existir un verdadero Instituto de Transporte, pues uno verdadero no es el que solo figura, como los anteriores o el actual, sino un instituto que capacite con leyes y reglamentos de vialidad pública, que sepan los motoristas que al cometer infracciones serán pagadas con diversas penas, que les enseñen modales de cortesía, moral, del respeto al derecho ajeno.

Ante todo, el respeto de la vida de todos aquellos que trasladan de un punto a otro, que lleguen a verdaderas terminales donde podrán relajarse y tener las condiciones adecuadas como son los servicios sanitarios, duchas, dispensadores de bebidas y alimentación, atención médica y psicológica, que cada día les hagan pruebas de alcoholemia, mas eso solo es una utopía, sueños que, si se desea, se pueden hacer realidad. Que cada motorista del transporte urbano, interurbano y taxista pueda cumplir con las normas de urbanidad impuestas por las autoridades competentes.



Mas las latas rodantes salen expelidas como cohetes que van hacia la luna; su faena comienza a las cinco de la mañana, tal vez no han dormido ni comido bien porque el salario que ganan es paupérrimo y no alcanza para cubrir muchas necesidades del hogar, muchos viven en barrios marginales donde escasea el agua, por ende, no hay ducha, solo lavarse la cara, y corren a buscar el coche que espera en la casa del patrón que le ha impuesto una tarifa diaria de dinero que deberán entregarle al final de una jornada de más de 12 horas.

Además tiene que correr con la compra de combustible y otros insumos, y quizá tienen derecho al alimento, pero con una tarifa definida previamente, el bus deberá salir casi limpio y empezar su carrera -suponiendo- desde la Cerro Grande hasta San Felipe, largo trayecto que recorrerá varias veces al día de ida y regreso. ¿Dónde está la policía de tránsito cuando se le necesita? Brillan por su ausencia, ya no los vemos dando vía, ni dirigiendo los congestionamientos viales, los que vemos que andan por ahí son el personal de la alcaldía municipal, que andan parando el tránsito para que pasen los peatones.



Pongamos orden en la ciudad, que se comience una verdadera reingeniería en el sistema de transporte, que se aplique la ley sin contemplaciones; la educación a los deberes del motorista debe ser implícita con los cambios, y mientras los cambios llegan, ore antes de salir de su casa para que diosito lo lleve a su destino sano y salvo antes de que los buseros y ruleteros lo lleven al más allá.