Quién sabe a qué misterio de la mercadotecnia hondureña obedece el hecho de que, para que las personas se acerquen a comprar en algunos de los establecimientos de los mercados, deba haber música estridente. Es tanta la bulla, que el noble ciudadano, si se encuentra a un interlocutor, debe gritar y hacer señas para hacerse entender. Y, si acaso no comprende lo que le están diciendo, simplemente afirma con una sonrisa que navega entre la duda y la vergüenza. Y claro, como las ventas continúan, los dueños de los negocios creen que su fórmula funciona, sin sospechar, quizá, que los factores determinantes son otros.



Estas prácticas de mal gusto no son casuales. Obedecen a un sistema mayor: la carencia, en general, de unas nociones estéticas. El sentido de la belleza va mucho más allá de las artes. Y, como todo en la vida, se puede «entrenar», o quizá deba decir que se puede crecer en ese sentido.



Como dije, aunque los asuntos de la estética trascienden las artes, es a partir de ellas que se puede generar una mejor conciencia de la belleza. Hay una habilidad, entonces, que distingue entre endulzar el oído del cliente y reventarle los tímpanos o impedir que se comunique con otras personas.



Hay cierta belleza en las palabras usadas y en la forma de hablar, esas inflexiones de voz, por supuesto, que hacen la diferencie entre lo más agradable y lo menos agradable. Los gestos, las posturas y hasta la sonrisa tienen una frontera estética. Y no está necesariamente ligada a la corrección. Basta recordar a Quevedo y sus insultos inmortalizados.



Ni hablar de los buenos modales que, además del bien que nos hacen y le hacen al mundo, gozan de alguna virtud estética. A pesar de que, como ya dije, la belleza no necesariamente está relacionada con la corrección.



Quizá, solamente quizá, esto sea producto del descuido y el maltrato hacia las clases de arte en el sistema educativo nacional. Se confunde en ellas a lo artístico con lo artesanal, y eso cuando se les presta una mediana atención. Y no se trata de aprenderse unas reglas, unas técnicas, unos autores, unas corrientes, sino que hay que saber descubrir lo bello.



Dicho esto, debo decir que hay muchos artistas en el anonimato porque el prestigio artístico en Honduras, en algunas ocasiones, es cosa de oído y de rostros reconocidos, y no de méritos, es decir, no estamos encontrando la belleza. La razón: la carencia de unas nociones estéticas.



Y qué decir de la belleza de pensar, quizá la más abstracta de todas las bellezas, pero la más noble, útil y sublime. En estos tiempos en lo que todo es corto, inmediato, dosificado y procesado, se ha perdido la costumbre de ver con extrañamiento los hechos, de dividirlos en partes y procesarlos. Diría incluso que la belleza de pensar es el germen de todas las demás.



Así que recuerde, la próxima vez que no logre comunicarse con un volumen normal en un establecimiento comercial, es culpa de la poca conciencia estética que se inculca en las escuelas y colegios de nuestro país.



Y debo decir que la vida es más simple cuando se aprende a descubrir lo bello, tanto dentro del las artes como fuera de ellas. Ya proponía Umberto Eco que hay una relación (no unívoca, no exclusiva, no exhaustiva) entre la belleza y la felicidad. Nosotros elegimos.