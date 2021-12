Columnistas

De niña, escuché la palabra «honor» en una estrofa lejana del himno nacional. De inmediato, le pregunté a mis padres: ¿qué es el honor? Ellos me contestaron que es una luz que aparece en la oscuridad, es esa palabra que te enseñan los libros, esos actos que te enseñan los abuelos, esos caminos que te llevan por mundos llenos de fango, pero tus pies pueden volar.



Crecí y nunca olvidé esa respuesta. Estudié y me preparé para encontrar ese camino que me decían y volar sobre el fango. Los años cruzaron muchos paisajes de ida y vuelta y me tocó enfrentarme al más arduo, el más complejo de todos los laberintos posibles y el más apasionado de las causas.



Quizá la que puede dignificar al ser humano, sin ideologías, ni géneros, ni fratricidas guerras, sin doctrinas. Sin hacer un tan solo disparo de violencia. Es la única causa que me hace volver mis pies a la infancia luminosa que calcé con las huellas de mis lecciones de ética, con aquellos padres. Entonces, descubro que hay más niños y niñas que con otros padres y otras suertes acomodan en sus mochilas el hambre, la sed y el vacío de un país saqueado, y que no tendrán escuelas, ni maestros, porque el presupuesto se fue en contratar guardaespaldas para los corruptos que no tendrán paz bajo la almohada de sus delitos.



Por estos motivos, dediqué mi vida a luchar por eso, para investigar y señalar dónde está el dinero público. Entré al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y junté un equipo con las mismas causas y compromisos, sin pensar antes en los estipendios de cada uno; primero nombré la necesidad de soñar y luchar para los demás. Así sucedió, por eso hoy el CNA tiene un equipo de jóvenes guerreros, atrevidos y una junta directiva con gente íntegra, inteligente y respetuosa del derecho de los demás, centrándose en el debido proceso de hacer justicia y sin importar el apellido o la matrícula política del que hace daño al Estado.



Empleamos una variedad de herramientas para que las personas corruptas rindan cuentas por sus actos, combatir la impunidad y formar nuevos profesionales en diplomados contra la corrupción, fortaleciendo el compromiso ciudadano. Nos hemos propuesto acabar con la corrupción implementando evoluciones sustanciales que sean acordes con los compromisos internacionales contra la corrupción, concientizando a funcionarios que actúen con transparencia, rendición de cuentas y empoderando a la población.



En este proceso nos acompañan otros valientes: periodistas honestos, jueces decididos, fiscales valientes, policías correctos, operadores de justicia e investigadores templados que plantan cara al frente de cada lucha que emprende el CNA. El pueblo entero que respalda cada acción, gente sencilla que alienta, que sufre, gente clara de que esta lucha se va a ganar y pagarán con cárcel, más temprano que tarde y tendremos justicia y transparencia en nuestra Honduras, que hoy los mandaderos de la corrupción amenazan la democracia y los derechos humanos, socavando la institucionalidad, alimentando la delincuencia y desviando dineros públicos y privados a sus cuentas delictivas.



Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Joe Biden al frente, reconoce que solamente tendremos éxito en nuestro esfuerzo si trabajamos en colaboración con socios comprometidos, reconociéndonos y otorgando el premio: «Campeones Internacionales Anticorrupción, 2021», trabajado incansablemente en contextos de adversidad para defender la transparencia, combatir la corrupción y asegurar rendición de cuentas.



Es una distinción para el pueblo de Honduras, ellos son la fuerza que impulsa el deber nuestro en el CNA, mismo que cruza el fango sin mancharnos, mientras los corruptos se roban nuestra comida y compran todo en el supermercado para sus lujos estomacales. ¡Lástima para ellos que allí no esté el honor!